Британія та Австралія домовилися будувати ядерні підводні човни: подробиці угоди

Австралія та Велика Британія підписали 50-річний договір про співпрацю щодо підводних човнів

Уряд Австралії в суботу, 26 липня, оголосив про підписання договору з Великою Британією, який зміцнить співпрацю протягом наступних 50 років у рамках партнерства з атомними підводними човнами AUKUS. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Пакт AUKUS, укладений Австралією, Великою Британією та США у 2021 році, має на меті забезпечити Австралію атомними ударними підводними човнами протягом наступного десятиліття.Адміністрація президента США Дональда Трампа цього року оголосила про офіційний перегляд пакту, проте Австралія висловила впевненість у продовженні дії угоди.

Міністр оборони Австралії Річард Марлес заявив, що двосторонній договір було підписано з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі в суботу після зустрічі в місті Джилонг, штат Вікторія.

«Договір Джилонга дозволить всебічну співпрацю в галузі проектування, будівництва, експлуатації, підтримки та утилізації наших підводних човнів SSN-AUKUS», – йдеться у заяві. Документ визначає зобов’язання на наступні 50 років двосторонньої оборонної співпраці між Великою Британією та Австралією в рамках першого напрямку AUKUS, що базується на «міцному фундаменті» тристоронньої співпраці AUKUS.

Міністерство оборони Великої Британії заявило цього тижня, що двосторонній договір стане основою програм розвитку підводних човнів двох союзників і, як очікується, принесе Британії до 20 млрд фунтів стерлінгів (27,1 млрд доларів) експорту протягом наступних 25 років.

AUKUS є найбільшим оборонним проектом Австралії в історії, на який Канберра зобов'язалася витратити 368 млрд австралійських доларів протягом трьох десятиліть, що включає мільярди доларів інвестицій у виробничу базу США. Австралія цього місяця вже сплатила США 800 млн австралійських доларів другим траншем за програмою AUKUS.

Міністри оборони та закордонних справ Австралії та Великої Британії провели у п'ятницю, 25 липня, в Сіднеї переговори щодо посилення співпраці, що збіглося з найбільшими військовими навчаннями Австралії – Talisman Sabre.

Близько 40 тис військовослужбовців з 19 країн беруть участь у навчаннях Talisman Sabre, що тривають з 13 липня по 4 серпня. Австралійські військові заявили, що це репетиція спільних бойових дій для підтримки стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні. Велика Британія значно збільшила свою участь у цих навчаннях, які спільно організовуються Австралією та Сполученими Штатами, цього року в них бере участь авіаносець HMS Prince of Wales.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що визнання палестинської державності має бути частиною плану забезпечення тривалої безпеки для палестинців та ізраїльтян.