«Присвятила життя мені»: Залужний привітав дружину з днем народження

Чоловік розуміє, як важко бути дружиною військового та політика, але безмежно вдячний за те, що вони стільки років разом

Олена Залужна святкує сьогодні своє 49-річчя

Колишній Головнокомандувач Збройних сил України, а нині Надзвичайний і Повноважний Посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Валерій Залужний привітав свою дружину Олену з днем народження, відверто зізнавшись їй у своїх почуттях. Про це пише «Главком».

Залужний зазначив, що розуміє, яку важку ношу доводиться витримувати жінці й подякував, що вона присвятила своє життя йому.

«Чим дорослішим я стаю, щороку саме у цей день, перш за все, намагаюсь дати оцінку собі. Наскільки я був саме тим, ким ти мене уявляєш. І чи розумію, що ти сьогодні відчуваєш. Як усе це проживаєш? І якщо з першим я можу бути чесним, то з другим точно розумію, що все це саме через мене. Я розумію, яка важка ноша на твоїх тендітних плечах. Тому завжди хочу вибачитись і пообіцяти щось інше. Але ти не хочеш цього. Бо вже зробила свій вибір – присвятила своє життя мені. Завдяки тобі я став тим, ким є. Я став частиною тебе. Безмежно щасливий, що ти в мене є. З Днем Народження, Кохана», – написав Валерій Залужний та опублікував колаж зі спільними світлинами.

Олена Залужна народилася 24 липня 1976 року. За фахом жінка фінансист й працювала в одному з провідних українських банків. Після призначення чоловіка на дипломатичну службу Олена переїхала до Лондона. Подружжя разом вже понад 20 років. У пари спільних дітей немає, але є дві доньки від попередніх шлюбів.

Нагадаємо, минулого року Валерій Залужний, вітаючи дружину, помітив, що у неї майже немає фото, де вона сама, натомість безліч, де вони разом.

Також «Главком» писав, що дружина Залужного змінила зачіску. Раніше жінка зазвичай закладала волосся у хвіст або гульку, а тепер носить його розпущеним.