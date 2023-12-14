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Британія висилатиме біженців до іншої країни. Парламент ухвалив суперечливе рішення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Британія висилатиме біженців до іншої країни. Парламент ухвалив суперечливе рішення
Британські законодавці проголосували за законопроект про міграцію до Руанди
фото: надане пресслужбою парламенту Великої Британії

Закон про висилання біженців до Руанди схвалено палатою громад Великої Британії

Палата громад Великої Британії підтримала у другому читанні законопроєкт про висилку біженців у африканську країну Руанду. Про це пише Africanews. Законопроєкт був підтриманий 313 голосами, проти висловилися 269 законодавців. Документ визнає та закріпить у законодавстві Великої Британії, що Руанда є безпечною країною для відправлення осіб, які шукають притулку. Після цього припиниться скасування рейсів до Руанди з юридичних причин.

У вівторок міністр внутрішніх справ Великої Британії Джеймс Клеверлі підписав новий варіант угоди з Руандою, який передбачає відправлення в цю африканську країну нелегальних іммігрантів, що потрапили на британську територію.

Новий варіант угоди, як і нереалізований попередній варіант, також передбачає відправлення нелегальних мігрантів з Великої Британії до Руанди, однак у ньому оновлюються деталі партнерства у сфері міграції та економічного розвитку між двома країнами. В оновленій версії приділяється увага питанням, які порушив Верховний суд Великої Британії. Зокрема, вона містить гарантії того, що Руанда не висилатиме мігрантів до їхніх рідних країн.

Зазначимо, що ще в листопаді Верховний суд Британії  ухвалив, що план британського уряду відправити деяких нелегальних мігрантів до Руанди є незаконним. Судді зазначили, що Руанда не є безпечною для біженців країною, тому відправлення туди нелегалів із Великої Британії неможливе та незаконне. 

Нагадаємо, міністр Великої Британії у справах міграції Роберт Дженрік не погодився із міграційною ініціативою прем'єра Ріші Сунака. Британський міністр імміграції достроково склав свої повноваження через рішучу незгоду із міграційною політикою уряду та суперечки із прем'єром Сполученого королівства щодо переселення мігрантів до африканської країни Руанда. Пізніше Дженрік сам підтвердив інформацію про відставку. Він обґрунтував своє рішення тим, що законопроєкт про запуск урядової програми переселення «зайшов достатньо далеко».

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Теги: Ріші Сунак парламент Борис Джонсон міністр

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