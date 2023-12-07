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Вірменія та Азербайджан домовилися про обмін полоненими

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вірменія та Азербайджан домовилися про обмін полоненими
Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян
фото з відкритих джерел

«На знак доброї волі» Азербайджан звільнив 32 вірменських військовополонених

Вірменія та Азербайджан узгодили обмін військовополоненими. Баку випустить 32 особи, в той час як Єреван звільнить двох. Про це йдеться у спільній заяві адміністрації президента Азербайджану Ільхама Алієва та апарату прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, передає Report.az.

Серед осіб, яких планується повернути Вірменії, 26 були заарештовані під час антитерористичних заходів у грудні 2020 року в карабському районі Гадрут. Інші 6 осіб були затримані в різні часи на кордоні, і вже більшу частину покарання відбули.

Зазначається, що «на знак доброї волі» Азербайджан звільнив 32 вірменських військовополонених. Водночас Вірменія відпустила двох азербайджанських військовослужбовців.

«Обидві країни ще раз підтверджують свій намір нормалізувати відносини та досягти мирного договору на основі поваги до принципів суверенітету й територіальної цілісності», – йдеться в заяві.

Зокрема Вірменія заявила, що відкликає свою кандидатуру на проведення 29-ї сесії Конференції сторін Рамкової Конвенції ООН (СОР-29) про зміну клімату на підтримку кандидатури Азербайджану. Азербайджанська сторона заявила, що підтримує кандидатуру Вірменії зі Східноєвропейської групи на членство в Бюро СОР.

Раніше повідомлялося, що Вірменія погодила з Азербайджаном головні принципи мирного договору. Переговорний процес триває. 

Нагадаємо, що нещодавно міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов казав, що Азербайджан чекає від Вірменії нового пакету пропозицій щодо мирного договору.

Як повідомлялося, 23 жовтня міністри закордонних справ Ірану, Туреччини та Росії зустрілися зі своїми колегами з Азербайджану та Вірменії в Тегерані та обговорили прогрес у досягненні мирної угоди між двома південнокавказькими сусідами.

До слова, 20 жовтня президенти Вірменії та Азербайджану за європейського посередництва затвердили дорожню карту з нормалізації відносин. Дорожня карта передбачає розміщення цивільної спостережної місії вздовж державного кордону Вірменії з Азербайджаном.

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Теги: обмін Єреван обмін полоненими Вірменія Азербайджан міністр

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