Вірменія та Азербайджан домовилися про обмін полоненими

«На знак доброї волі» Азербайджан звільнив 32 вірменських військовополонених

Вірменія та Азербайджан узгодили обмін військовополоненими. Баку випустить 32 особи, в той час як Єреван звільнить двох. Про це йдеться у спільній заяві адміністрації президента Азербайджану Ільхама Алієва та апарату прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, передає Report.az.

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Серед осіб, яких планується повернути Вірменії, 26 були заарештовані під час антитерористичних заходів у грудні 2020 року в карабському районі Гадрут. Інші 6 осіб були затримані в різні часи на кордоні, і вже більшу частину покарання відбули.

Зазначається, що «на знак доброї волі» Азербайджан звільнив 32 вірменських військовополонених. Водночас Вірменія відпустила двох азербайджанських військовослужбовців.

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«Обидві країни ще раз підтверджують свій намір нормалізувати відносини та досягти мирного договору на основі поваги до принципів суверенітету й територіальної цілісності», – йдеться в заяві.

Зокрема Вірменія заявила, що відкликає свою кандидатуру на проведення 29-ї сесії Конференції сторін Рамкової Конвенції ООН (СОР-29) про зміну клімату на підтримку кандидатури Азербайджану. Азербайджанська сторона заявила, що підтримує кандидатуру Вірменії зі Східноєвропейської групи на членство в Бюро СОР.

Раніше повідомлялося, що Вірменія погодила з Азербайджаном головні принципи мирного договору. Переговорний процес триває.

Нагадаємо, що нещодавно міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов казав, що Азербайджан чекає від Вірменії нового пакету пропозицій щодо мирного договору.

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Як повідомлялося, 23 жовтня міністри закордонних справ Ірану, Туреччини та Росії зустрілися зі своїми колегами з Азербайджану та Вірменії в Тегерані та обговорили прогрес у досягненні мирної угоди між двома південнокавказькими сусідами.

До слова, 20 жовтня президенти Вірменії та Азербайджану за європейського посередництва затвердили дорожню карту з нормалізації відносин. Дорожня карта передбачає розміщення цивільної спостережної місії вздовж державного кордону Вірменії з Азербайджаном.