Головна Світ Політика
search button user button menu button

Посол США розкритикував Угорщину за ігнорування інтересів союзників по НАТО

Діана Гасюк
glavcom.ua
Посол США розкритикував Угорщину за ігнорування інтересів союзників по НАТО
Девід Прессман розкритикував угорський уряд за ігнорування інтересів своїх союзників по НАТО та зміцнення зв'язків з Росією
фото з відкритих джерел

Девід Прессман: «Ми бачимо союзника, який покладається на своїх союзників по НАТО і почувається комфортно, ігноруючи інтереси тих самих партнерів»

Посол США в Угорщині, Девід Прессман розкритикував угорський уряд за ігнорування інтересів своїх союзників по НАТО та зміцнення зв'язків з Росією. Про це повідомляє Reuters.

У своїй промові перед американськими компаніями, які інвестували в Угорщину, посол Девід Прессман сказав, що Угорщина процвітає як член Європейського Союзу та НАТО, що дозволяє компаніям вести успішний бізнес у центральноєвропейській країні, яка приєдналася до ЄС у 2004 році.

«Однак сьогодні ми все частіше бачимо союзника, який покладається на своїх союзників по НАТО і почувається комфортно, ігноруючи інтереси тих самих партнерів і нашого Альянсу, у тому числі під час війни в Європі», – заявив Прессман.

Посол додав, що коли прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обіймає президента Росії Володимира Путіна та коли його уряд погрожує затримати необхідну допомогу ЄС Україні, то ця зневага до союзників по НАТО стає очевидною.

Угорщина є членом Північноатлантичного Альянсу з 1999 року. Відносини між Будапештом і Вашингтоном загострилися через зволікання Угорщини щодо ратифікації вступу Швеції до НАТО, а також через теплі зв’язки прем’єр-міністра Віктора Орбана з Москвою, незважаючи на війну в Україні.

Раніше повідомлялося, що президент Європейської ради Шарль Мішель припинить свій візит до Пекіна, оскільки прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує зірвати саміт лідерів ЄС, який відбудеться у грудні.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав нового листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю. У ньому він закликав не виносити на порядок денний рішення стосовно макрофінансової допомоги Україні та переговорів про її вступ до ЄС. 

Також кілька тижнів тому Єврокомісія оприлюднила звіт. У документі вона рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до Європейського союзу. Для того, щоб вони почалися, потрібне відповідне рішення всіх країн ЄС. Це питання лідери держав-членів обговорять на саміті, який відбудеться 14-15 грудня.

У той же час Угорщина вже відкрито заявила про те, що виступає проти переговорів щодо вступу України до ЄС.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон запросив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зустрітися з ним у Парижі наприкінці цього тижня, щоб знайти компроміс у питанні початку переговорів про вступ України до Європейського союзу

Теги: міністр НАТО бізнес Угорщина посол Віктор Орбан

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Команда ексмера Ірпеня Володимира Карплюка претендує на землі, які належать столиці?
Битва за трасу Київ-Ірпінь. Хто хоче захопити стратегічну магістраль? земля
17 листопада, 10:00
Чехія більше не має зброї для поставок Україні, однак уряд знайшов альтернативу
Чехія більше не має зброї для поставок Україні, однак уряд знайшов альтернативу
27 листопада, 02:00
Депутати пропонують перенести старт продажу землі юрособам не менш як на два роки з дня припинення або скасування воєнного стану
«Слуги народу» вимагають перенести старт продажу землі для юросіб, бо «фермери – у збитках»
29 листопада, 15:07
6 листопада польські перевізники заблокували для проїзду вантажного транспорту три пункти пропуску: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин»
Страйк перевізників: на одному з пунктів пропуску машинам доводиться чекати по шість діб
9 листопада, 16:37
На потужностях «Укроборонпрому» освоїли виробництво FPV-безпілотників для забезпечення потреб українського війська
Україна запустила серійне виробництво аналогів «шахедів»
16 листопада, 13:34
Через російську агресію проти України НАТО посилило свою повітряну присутність у східній частині Альянсу
НАТО підняло у небо винищувачі через російський літак
16 листопада, 15:08
Прибувши трохи раніше запланованого терміну, Штайнмаєр чекав під палючим сонцем біля дверей літака Airbus A350 Бундесверу майже півгодини
Президента Німеччини Штайнмайєра забули зустріти в аеропорту Катара (відео)
30 листопада, 12:03
Кайса Оллонгрен вважає, що жодна країна не може впоратися з сучасними загрозами безпеці самотужки
Міністерка оборони Нідерландів закликали Європу бути «готовою до бою»
1 грудня, 10:06
Шарль Мішель
Скандальна пропозиція Орбана щодо вступу України в ЄС: президент Євроради відповів
2 грудня, 11:58

Політика

Посол США розкритикував Угорщину за ігнорування інтересів союзників по НАТО
Посол США розкритикував Угорщину за ігнорування інтересів союзників по НАТО
Допомога Україні: Держдеп США зробив заяву
Допомога Україні: Держдеп США зробив заяву
Кулеба заявив, що Україна працює з США для схвалення додаткового фінансування
Кулеба заявив, що Україна працює з США для схвалення додаткового фінансування
Лідер республіканців у Сенаті США виступатиме проти допомоги Україні – ЗМІ
Лідер республіканців у Сенаті США виступатиме проти допомоги Україні – ЗМІ
Єрмак, Умєров та Стефанчук прибули з візитом до США
Єрмак, Умєров та Стефанчук прибули з візитом до США
Кулеба: Початок переговорів про вступ України підтримує більшість країн ЄС
Кулеба: Початок переговорів про вступ України підтримує більшість країн ЄС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
202K
Німецька поліція обстежила центр для біженців з України і зробила неприємне відкриття
67K
Контрнаступ став провальним? Добре подумайте про це
44K
Про яку перемогу ви мрієте? Коли черги на Буковель довші за черги до ТЦК
21K
Рада обговорює терміни демобілізації з військової служби
15K
Засуджені ухилянти повинні воювати – рішення суду
12K
Хто господар у столиці? Про ліквідацію наслідків снігопаду тепер повідомляє не Кличко

Новини

6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Скандали, інтриги, розслідування – яких політиків шукали українці в листопаді
Вчора, 18:47
Фонд Порошенка оприлюднив звіт про роботу
Вчора, 14:49
ЗСУ відбили атаки ворога на шістьох напрямках: дані Генштабу
Вчора, 07:22
Морозно і без опадів: прогноз погоди на 5 грудня
Вчора, 05:50
5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua