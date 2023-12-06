Посол США розкритикував Угорщину за ігнорування інтересів союзників по НАТО
Девід Прессман: «Ми бачимо союзника, який покладається на своїх союзників по НАТО і почувається комфортно, ігноруючи інтереси тих самих партнерів»
Посол США в Угорщині, Девід Прессман розкритикував угорський уряд за ігнорування інтересів своїх союзників по НАТО та зміцнення зв'язків з Росією. Про це повідомляє Reuters.
У своїй промові перед американськими компаніями, які інвестували в Угорщину, посол Девід Прессман сказав, що Угорщина процвітає як член Європейського Союзу та НАТО, що дозволяє компаніям вести успішний бізнес у центральноєвропейській країні, яка приєдналася до ЄС у 2004 році.
«Однак сьогодні ми все частіше бачимо союзника, який покладається на своїх союзників по НАТО і почувається комфортно, ігноруючи інтереси тих самих партнерів і нашого Альянсу, у тому числі під час війни в Європі», – заявив Прессман.
Посол додав, що коли прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обіймає президента Росії Володимира Путіна та коли його уряд погрожує затримати необхідну допомогу ЄС Україні, то ця зневага до союзників по НАТО стає очевидною.
Угорщина є членом Північноатлантичного Альянсу з 1999 року. Відносини між Будапештом і Вашингтоном загострилися через зволікання Угорщини щодо ратифікації вступу Швеції до НАТО, а також через теплі зв’язки прем’єр-міністра Віктора Орбана з Москвою, незважаючи на війну в Україні.
Раніше повідомлялося, що президент Європейської ради Шарль Мішель припинить свій візит до Пекіна, оскільки прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує зірвати саміт лідерів ЄС, який відбудеться у грудні.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав нового листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю. У ньому він закликав не виносити на порядок денний рішення стосовно макрофінансової допомоги Україні та переговорів про її вступ до ЄС.
Також кілька тижнів тому Єврокомісія оприлюднила звіт. У документі вона рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до Європейського союзу. Для того, щоб вони почалися, потрібне відповідне рішення всіх країн ЄС. Це питання лідери держав-членів обговорять на саміті, який відбудеться 14-15 грудня.
У той же час Угорщина вже відкрито заявила про те, що виступає проти переговорів щодо вступу України до ЄС.
Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон запросив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зустрітися з ним у Парижі наприкінці цього тижня, щоб знайти компроміс у питанні початку переговорів про вступ України до Європейського союзу
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