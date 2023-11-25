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Байден назвав причину, яка могла спонукати ХАМАС до нападу на Ізраїль

Діана Гасюк
glavcom.ua
Байден назвав причину, яка могла спонукати ХАМАС до нападу на Ізраїль
Президент США Джо Байден
фото з відкритих джерел

Байден: «Вони були обізнані моєю тісною співпрацею з саудівцями та іншими країнами в регіоні»

Зусилля США з підтримки стабільності на Близькому Сході та розвитку співпраці з Саудівською Аравією та іншими країнами могли послужити мотивацією для нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Про це заявив президент США, Джо Байден, передає пресслужба Білого дому.

«Я вважаю, що однією з причин, чому ХАМАС завдав удару, полягало в тому, що вони знали про мою дуже тісну співпрацю із саудівцями та іншими країнами у регіоні, щоби принести мир у регіон, визнавши Ізраїль та право Ізраїлю на існування», – зауважив Байден.

Глава Білого дому підкреслив, що це його особиста думка, яку він не може довести конкретними фактами. Однак президент у цьому зв’язку згадав про обговорення на саміті G20 цього року масштабного залізничного проєкту, який з’єднав би Індію з Європою через Близький Схід.

«Там пройшла заява, в якій говорилося, що ми збираємося побудувати залізницю з Ер-Ріяда через весь Близький Схід до Саудівської Аравії, Ізраїлю і так далі, і таке інше шлях до Європи. Ні... не залізниця, але це був би підземний трубопровід, а потім залізниця», – сказав Байден.

Американський лідер заявив, що арабські країни зацікавлені у спільній роботі для зміни ситуації у своєму регіоні та досягнення довгострокового світу.

Як повідомлялося, чотириденне перемир’я у війні Ізраїлю й екстремістського угруповання ХАМАС (визнане терористичним в ЄС і США) почало діяти вранці 24 листопада.

Раніше міністр оборони Ізраїлю розповів, скільки триватимуть інтенсивні бойові дії після перемир’я.

До слова, син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль.

Нагадаємо, у США провели національне опитування, щоб дізнатися ставлення американців до України, міграційної кризи, Ізраїлю та Сектору Гази.

Теги: міністр Ізраїль президент ХАМАС

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