Україна розпочала переговори з Італією про укладення угоди щодо безпекових гарантій

Українську переговорну групу очолив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква

За дорученням президента України розпочато перший раунд консультацій з Італійською Республікою щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії, як це передбачено Спільною декларацією G7 про підтримку України. Про це повідомляє Офіс президента.

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Як зазначається, українську переговорну групу очолив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

«Україна вже розпочала двосторонні консультації з усіма країнами G7, включно з Італією. Саме Італія головуватиме в «Групі семи» наступного року. Ми цінуємо значний внесок наших італійських друзів у захист України та наближення спільної перемоги. Надання Італією гарантій безпеки Україні стане важливим кроком до наближення членства нашої держави в ЄС і НАТО», – наголосив заступник керівника Офісу глави держави.

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Співрозмовники обговорили підходи до наповнення й формату майбутньої двосторонньої угоди, а також узгодили графік подальшої комунікації.

Раніше міністр оборони Італії назвав умову припинення постачання зброї для України. Міністр оборони Гвідо Крозетто наголосив, що підтримка України буде надаватися до тих пір, поки це не почне негативно впливати на власні оборонні резерви його країни.