Британія заявила, що розраховує зберегти «привілейований» торговельний статус зі США

Лондон розраховує на найнижчі взаємні мита після рішення суду США щодо тарифів Трампа

Уряд Великої Британії заявив, що очікує збереження «привілейованого» торговельного становища зі США після того, як Верховний суд визнав незаконними масштабні мита, запроваджені президентом Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посилання на видання Politico.

Йдеться про тарифи, які адміністрація Трампа оголосила на початку квітня 2025 року проти більшості країн світу. Розмір мит коливався від 10% до 50% залежно від країни походження товарів і був спрямований на зменшення торговельного дефіциту США. Для Великої Британії діяло базове 10-відсоткове мито.

«Це питання має вирішувати США, але ми продовжимо підтримувати британські підприємства, коли будуть оголошені подальші подробиці. Велика Британія користувалася найнижчими взаємними митами у світі, і за будь-якого сценарію ми очікуємо, що наша привілейована торговельна позиція з США збережеться», – заявив представник британського уряду.

У Лондоні наголосили, що планують співпрацювати з американською адміністрацією, щоб зрозуміти, як рішення суду вплине на подальшу тарифну політику та торговельні умови для британських компаній.

Водночас представники бізнесу висловлюють обережність. Голова відділу торговельної політики Британської торгової палати Вільям Бейн заявив, що вердикт суду «майже не прояснює ситуацію для бізнесу». За його словами, президент США теоретично може використати Закон про торгівлю 1974 року для введення нових або навіть вищих мит.

«Рішення суду також викликає питання щодо того, як американські імпортери можуть повернути вже сплачені збори і чи можуть британські експортери також отримати частину будь-якої знижки залежно від комерційних умов торгівлі», – додав він.

Нагадаємо, що верховний суд США постановив, що американський президент Дональд Трамп порушив федеральний закон, коли в односторонньому порядку ввів радикальні мита проти багатьох країн. Зазначається, що суд більшістю голосів дійшов висновку, що мита перевищують закон. Надзвичайні повноваження, на які намагався покластися Трамп, за словами суду, «не відповідають вимогам».