США засудили українця за продаж даних Північній Кореї
Американський суд призначив 29-річному Олександру Діденку п’ять років ув’язнення
Українець Олександр Діденко визнав себе винним у масштабній IT-схемі, через яку північнокорейські працівники незаконно отримували роботу в американських компаніях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство юстиції США.
За даними відомства, 29-річний Олександр Діденко керував вебсайтом через який північнокорейські ІТ-фахівці купували викрадені особисті дані громадян США. За допомогою цих даних вони незаконно влаштовувалися на роботу у 40 американських компаніях на платформі фрілансу.
Зазначається, що Діденко платив американцям за розміщення комп’ютерів у їхніх домівках у Вірджинії, Теннессі та Каліфорнії, створюючи так звані ноутбукові ферми. Через них північнокорейці отримували доступ до фінансової системи США і переказували доходи на іноземні рахунки.
За словами прокурора США Жанін Ферріс Пірро, схема не лише завдала фінансової шкоди американцям, а й допомогла Північній Кореї фінансувати озброєння. Загальна сума конфіскованих коштів перевищила $1,4 млн, зокрема криптовалюту. 20 лютого суд у США засудив його до 60 місяців ув’язнення та конфіскації понад $1,4 млн.
Справу розслідувала ФБР у Нью-Йорку за підтримки відділень у Норфолку, Сан-Дієго та Ноксвіллі. Польські правоохоронці заарештували Діденка у 2024 році та екстрадували його до США.
