США засудили українця за продаж даних Північній Кореї

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
США засудили українця за продаж даних Північній Кореї
За даними слідства, українець керував онлайн-платформою, через яку іноземні IT-спеціалісти купували викрадені персональні дані американців
фото: shutterstock.com (ілюстративне)

Американський суд призначив 29-річному Олександру Діденку п’ять років ув’язнення

Українець Олександр Діденко визнав себе винним у масштабній IT-схемі, через яку північнокорейські працівники незаконно отримували роботу в американських компаніях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство юстиції США.

За даними відомства, 29-річний Олександр Діденко керував вебсайтом через який північнокорейські ІТ-фахівці купували викрадені особисті дані громадян США. За допомогою цих даних вони незаконно влаштовувалися на роботу у 40 американських компаніях на платформі фрілансу.

Зазначається, що Діденко платив американцям за розміщення комп’ютерів у їхніх домівках у Вірджинії, Теннессі та Каліфорнії, створюючи так звані ноутбукові ферми. Через них північнокорейці отримували доступ до фінансової системи США і переказували доходи на іноземні рахунки.

За словами прокурора США Жанін Ферріс Пірро, схема не лише завдала фінансової шкоди американцям, а й допомогла Північній Кореї фінансувати озброєння. Загальна сума конфіскованих коштів перевищила $1,4 млн, зокрема криптовалюту. 20 лютого суд у США засудив його до 60 місяців ув’язнення та конфіскації понад $1,4 млн.

Справу розслідувала ФБР у Нью-Йорку за підтримки відділень у Норфолку, Сан-Дієго та Ноксвіллі. Польські правоохоронці заарештували Діденка у 2024 році та екстрадували його до США.

До слова, у Румунії шахраї допомагали росіянам отримати громадянство країни, щоб мати паспорт ЄС та уникнути санкцій. Генеральна прокуратура Румунії повідомила про викриття цієї схеми та злочинної групи, яка була до цього причетна.

Теги: Північна Корея США українці

