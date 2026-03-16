Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кредит Євросоюзу та нафтогін «Дружба»: Сибіга заявив, чи можна їх пов'язати разом

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Кредит Євросоюзу та нафтогін «Дружба»: Сибіга заявив, чи можна їх пов'язати разом
МЗС України відкидає спроби поєднати фінансову допомогу Євросоюзу з роботою нафтопроводу
фото з відкритих джерел

Очільник закордонного відомства прокоментував блокування допомоги через нафтогін

Кредит Євросоюзу у розмірі €90 млрд та питання відновлення роботи нафтогону «Дружба» є двома окремими та не пов'язаними між собою питаннями. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує «Главком».

Міністр звернувся до Угорщини, наголосивши на неприпустимості шантажу України шляхом захоплення людей чи коштів державного банку.

«Ми вимагаємо від Угорщини повернення вкрадених державних коштів Україні», – заявив Сибіга. При цьому він закликав Будапешт повернути гроші, вилучені в інкасаторів «Ощадбанку».

Також Сибіга наголосив на необхідності негайно схвалити 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії. 

«Росія не повинна отримувати вигоду від нестабільності на Близькому Сході. Також важливо, щоб уже схвалений кредит не був пов'язаний з питанням трубопроводу «Дружба». А будь-яка спроба шантажувати Україну шляхом захоплення наших людей чи грошей нашого державного банку є абсолютно неприйнятною», – зазначив міністр.

Зауважимо, що ухвалення обох рішень – 20-го пакета санкцій проти РФ та кредиту на €90 млрд для України – блокує Угорщина.

Україна не блокує транзит навмисно, а готова відновлювати інфраструктуру, як тільки дозволить безпекова ситуація та за умови технічної підтримки ЄС.

«Главком» писав, що Європарламент затвердив кредит Україні на €90 млрд. Новий пакет підтримки має стратегічне значення не лише для України, а й для всього європейського простору. За її оцінкою, виділені кошти допоможуть стабілізувати функціонування державних інституцій у період війни та підтримати економічну стійкість країни.

До слова, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європейський Союз виконає зобов’язання щодо надання Україні кредиту у розмірі €90 млрд, навіть попри суперечки всередині блоку.

Теги: нафта кредит Що буде з Євросоюзом Андрій Сибіга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Кредит Євросоюзу та нафтогін «Дружба»: Сибіга заявив, чи можна їх пов'язати разом
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua