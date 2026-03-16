Кредит Євросоюзу та нафтогін «Дружба»: Сибіга заявив, чи можна їх пов'язати разом

Очільник закордонного відомства прокоментував блокування допомоги через нафтогін

Кредит Євросоюзу у розмірі €90 млрд та питання відновлення роботи нафтогону «Дружба» є двома окремими та не пов'язаними між собою питаннями. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує «Главком».

Міністр звернувся до Угорщини, наголосивши на неприпустимості шантажу України шляхом захоплення людей чи коштів державного банку.

«Ми вимагаємо від Угорщини повернення вкрадених державних коштів Україні», – заявив Сибіга. При цьому він закликав Будапешт повернути гроші, вилучені в інкасаторів «Ощадбанку».

Також Сибіга наголосив на необхідності негайно схвалити 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

«Росія не повинна отримувати вигоду від нестабільності на Близькому Сході. Також важливо, щоб уже схвалений кредит не був пов'язаний з питанням трубопроводу «Дружба». А будь-яка спроба шантажувати Україну шляхом захоплення наших людей чи грошей нашого державного банку є абсолютно неприйнятною», – зазначив міністр.

Зауважимо, що ухвалення обох рішень – 20-го пакета санкцій проти РФ та кредиту на €90 млрд для України – блокує Угорщина.

Україна не блокує транзит навмисно, а готова відновлювати інфраструктуру, як тільки дозволить безпекова ситуація та за умови технічної підтримки ЄС.

«Главком» писав, що Європарламент затвердив кредит Україні на €90 млрд. Новий пакет підтримки має стратегічне значення не лише для України, а й для всього європейського простору. За її оцінкою, виділені кошти допоможуть стабілізувати функціонування державних інституцій у період війни та підтримати економічну стійкість країни.

До слова, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європейський Союз виконає зобов’язання щодо надання Україні кредиту у розмірі €90 млрд, навіть попри суперечки всередині блоку.