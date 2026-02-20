Трамп звинуватив демократів у сповільненні економічного зростання США

Президент США заявив, що часткові шатдауни коштували економіці щонайменше двох пунктів ВВП

Президент США Дональд Трамп поклав відповідальність за уповільнення економічного зростання країни на демократів, заявивши, що минулорічний і нинішній часткові шатдауни негативно вплинули на економіку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Truth Social.

За словами американського президента, політичні рішення опонентів призвели до економічних втрат і стримали розвиток країни. «Влаштований демократами шатдаун коштував США щонайменше два пункти ВВП. Ось чому вони знову вдаються до цього, але в мініформаті», – вказав Трамп.

Президент закликав уникати подальших шатдаунів, наголосивши на необхідності стабільної роботи уряду та фінансової системи. Він також заявив про потребу зниження відсоткових ставок, вважаючи це одним із факторів підтримки економічної активності.

Окремо Трамп традиційно розкритикував голову Федеральної резервної системи США Джея Пауелла. Американський лідер звинуватив його у небажанні знижувати ставки, назвавши керівника ФРС «найгіршим».

Заяви президента пролунали на тлі політичних суперечок у США щодо бюджетної політики та ризику нових шатдаунів. Часткове призупинення роботи федерального уряду виникає тоді, коли Конгрес не ухвалює фінансування державних установ, що може впливати на економічні показники та роботу окремих секторів.

Упродовж останніх років тема шатдаунів неодноразово ставала предметом політичної боротьби між республіканцями та демократами. Кожна зі сторін звинувачує опонентів у використанні бюджетних переговорів як інструменту політичного тиску, що створює невизначеність для ринків і бізнесу.

