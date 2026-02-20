Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп звинуватив демократів у сповільненні економічного зростання США

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Трамп звинуватив демократів у сповільненні економічного зростання США
Трамп назвав політику демократів причиною економічних проблем
фото: AP

Президент США заявив, що часткові шатдауни коштували економіці щонайменше двох пунктів ВВП

Президент США Дональд Трамп поклав відповідальність за уповільнення економічного зростання країни на демократів, заявивши, що минулорічний і нинішній часткові шатдауни негативно вплинули на економіку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Truth Social.

За словами американського президента, політичні рішення опонентів призвели до економічних втрат і стримали розвиток країни. «Влаштований демократами шатдаун коштував США щонайменше два пункти ВВП. Ось чому вони знову вдаються до цього, але в мініформаті», – вказав Трамп.

Президент закликав уникати подальших шатдаунів, наголосивши на необхідності стабільної роботи уряду та фінансової системи. Він також заявив про потребу зниження відсоткових ставок, вважаючи це одним із факторів підтримки економічної активності.

Окремо Трамп традиційно розкритикував голову Федеральної резервної системи США Джея Пауелла. Американський лідер звинуватив його у небажанні знижувати ставки, назвавши керівника ФРС «найгіршим».

Заяви президента пролунали на тлі політичних суперечок у США щодо бюджетної політики та ризику нових шатдаунів. Часткове призупинення роботи федерального уряду виникає тоді, коли Конгрес не ухвалює фінансування державних установ, що може впливати на економічні показники та роботу окремих секторів.

Упродовж останніх років тема шатдаунів неодноразово ставала предметом політичної боротьби між республіканцями та демократами. Кожна зі сторін звинувачує опонентів у використанні бюджетних переговорів як інструменту політичного тиску, що створює невизначеність для ринків і бізнесу.

Нагадаємо, що верховний суд США постановив, що американський президент Дональд Трамп порушив федеральний закон, коли в односторонньому порядку ввів радикальні мита проти багатьох країн. Зазначається, що суд більшістю голосів дійшов висновку, що мита перевищують закон. Надзвичайні повноваження, на які намагався покластися Трамп, за словами суду, «не відповідають вимогам».

Теги: США Дональд Трамп демократія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У США на юнацькому хокейному матчі в штаті Род-Айленд сталася стрілянина
Стрілянина під час хокейного матчу у США: чоловік вбив сина та ексдружину
18 лютого, 04:15
Трамп відклав рішення щодо гарантій безпеки для України
Вашингтон зірвав угоду про гарантії безпеки для України – Politico
13 лютого, 12:17
Стало відомо, коли Трамп проведе перше засідання своєї Ради миру
Стало відомо, коли Трамп проведе перше засідання своєї Ради миру
8 лютого, 00:29
Джеффрі Епштейн, Вуді Аллен та неідентифікована жінка
Бізнес-гіганти та світові зірки: у справах Епштейна фігурує багато відомих імен
4 лютого, 02:32
Чергова тристороння зустріч відбудеться в Об’єднаних Арабських Еміратах
Віткофф візьме участь у наступних переговорах України та РФ в Абу-Дабі – Axios
2 лютого, 15:49
Трамп заявив, що його адміністрація працює в двопартійному форматі, щоб уникнути шатдауну
США знову за крок від шатдауну. Сенат заблокував пакет витрат
30 сiчня, 00:32
Федеральні агенти застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати
Протести у Міннеаполісі: імміграційні агенти вдруге за місяць застрелили громадянина
25 сiчня, 00:34
Українці створили десятки жартівливих дописів про фото рукостискання Трампа та Буданова
Кадр із рукостисканням Буданова та Трампа став вірусним: мережа вибухнули мемами
23 сiчня, 15:19
Сполучені Штати офіційно завершили вихід зі Всесвітньої організації охорони здоров'я
США вийшли з ВООЗ, залишивши борг у $260 млн – Bloomberg
23 сiчня, 02:53

Політика

Справа Епштейна: у Лондоні розслідують використання приватних аеродромів для секс-трафіку
Справа Епштейна: у Лондоні розслідують використання приватних аеродромів для секс-трафіку
Угорщина зірвала рішення ЄС про позику Україні на 90 млрд євро
Угорщина зірвала рішення ЄС про позику Україні на 90 млрд євро
Трамп назвав рішення Верховного суду щодо його тарифів «ганьбою»
Трамп назвав рішення Верховного суду щодо його тарифів «ганьбою»
Європарламент запланував голосування за резолюцію про підтримку України
Європарламент запланував голосування за резолюцію про підтримку України
Трамп звинуватив демократів у сповільненні економічного зростання США
Трамп звинуватив демократів у сповільненні економічного зростання США
Франція анонсувала засідання «коаліції охочих»: названо дату
Франція анонсувала засідання «коаліції охочих»: названо дату

Новини

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua