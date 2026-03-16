Орбан звинуватив Брюссель у затягуванні війни в Україні

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Орбан звинуватив Брюссель у затягуванні війни в Україні
Орбан заявив, що українці хочуть продовжувати війну
Угорський прем'єр знайшов винного у продовженні війни 

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що підтримка України з боку європейських країн нібито перешкоджає завершенню війни. Таку думку він озвучив у відеозверненні, яке він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

Головна теза Орбана полягає в тому, що саме європейська допомога заважає настанню миру. За його логікою, якби Україна залишилася без підтримки, вона була б змушена піти на капітуляцію або невигідне припинення вогню, що він називає «миром».

«На шляху до миру є перешкоди. Українці хочуть продовжувати війну, і вони мають на це право. Хоча це ставить під загрозу всю Європу, це їхня країна та їхня боротьба за свободу. Значно більша проблема в тому, що європейці їх підтримують, бо якби вони цього не робили, війна вже давно завершилася», – сказав Орбан. 

«Главком» писав, як під час опозиційної ходи у Будапешті розгорнули великий український прапор. Лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр заявив, що це було провокацією. За словами політика, інцидент стався під час маршу опозиції, організованого партією «Тиса». Він вважає, що поява прапора була спробою дискредитувати акцію протесту.

Також прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час виступу з нагоди річниці угорської революції 1848-1849 років різко висловився про Україну. Він заявив, що угорцям на майбутніх виборах, котрі відбудуться вже за 28 днів, доведеться обирати між його урядом і політикою президента України Володимира Зеленського. 

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішній уряд Угорщини поширює серед угорського суспільства антиукраїнські настрої. Це погано для економіки між державами, для післявоєнної економіки і бізнесу, торговельних відносин, для відносин між угорським та українським суспільством. 

Нагадаємо, що парламентські вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня. Для прем’єр-міністра Віктора Орбана ці вибори можуть стати найсерйознішим політичним випробуванням за останні 16 років перебування при владі.

Кредит Євросоюзу та нафтогін «Дружба»: Сибіга заявив, чи можна їх пов'язати разом
Британський премʼєр анонсував зустріч із Зеленським
Орбан звинуватив Брюссель у затягуванні війни в Україні
Росія погодилася припинити вербувати кенійців на війну проти України
Візит Трампа до Китаю опинився під питанням через Рубіо: що сталося
Туреччина виступила із заявою про анексію Криму

Українські банки готові до кредитування економіки
