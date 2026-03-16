Стало відомо, скільки боєприпасів отримала РФ від Північної Кореї за 2,5 роки

Пхеньян став одним із найбільших постачальників артилерійських снарядів для Москви

Північна Корея стала одним із найбільших постачальників артилерійських боєприпасів для армії РФ з початку повномасштабної війни проти України. Мільйони снарядів доставлялися морем і залізницею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування «Важливих історій».

Як повідомляють журналісти, поставки здійснювалися за добре налагодженим логістичним ланцюжком. Боєприпаси завантажували в північнокорейських портах, після чого контейнеровозами відправляли на російський Далекий Схід у порт Дунай, розташований у Приморському краї. Далі контейнери зі зброєю перевантажували на залізничні склади і відправляли вглиб РФ – на склади, звідки боєприпаси розподілялися між військовими частинами і доставлялися на фронт.

Аналітики змогли відстежити десятки таких поставок за допомогою супутникових знімків і даних про переміщення суден. За їхніми підрахунками, з осені 2023 року було зафіксовано щонайменше кілька десятків рейсів, під час яких перевозилися тисячі контейнерів з боєприпасами. Експерти вважають, що загальний обсяг поставок з серпня 2023 року може сягати мільйонів артилерійських снарядів. Серед них – боєприпаси калібру 122 мм і 152 мм, які активно використовуються російською артилерією.

За оцінками розслідувачів, в окремі періоди значна частина снарядів, що застосовуються російською армією на фронті, могла мати північнокорейське походження. При цьому поставки з Північної Кореї допомогли Москві компенсувати недостатню кількість власних боєприпасів, що виникла в результаті інтенсивних бойових дій та обмежувальних заходів, спричинених санкціями.

За два з половиною роки чотири російські судна здійснили щонайменше 112 рейсів до КНДР. Вони могли поставити від 8 до 11 млн боєприпасів для російської армії. Основним портом став південнокорейський Пусан. З 2023 року судна виконали понад 100 рейсів до цього порту.

Співпраця між Москвою та Пхеньяном розширилася на тлі міжнародної ізоляції обох країн. Росія отримує необхідне озброєння та боєприпаси, тоді як КНДР може розраховувати на економічну підтримку, паливо та доступ до військових технологій. Така взаємодія викликає занепокоєння у західних країн, оскільки поставки зброї порушують міжнародні санкції, введені проти режиму КНДР.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що північнокорейські військові, які беруть участь у війні Росії проти України, набувають досвіду сучасних бойових дій, який згодом можуть використати після повернення до себе в країну.