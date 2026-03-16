Головна Світ Політика
search button user button menu button

Стало відомо, скільки боєприпасів отримала РФ від Північної Кореї за 2,5 роки

glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
фото: AP (ілюстративне)

Північна Корея стала одним із найбільших постачальників артилерійських боєприпасів для армії РФ з початку повномасштабної війни проти України. Мільйони снарядів доставлялися морем і залізницею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування «Важливих історій».

Як повідомляють журналісти, поставки здійснювалися за добре налагодженим логістичним ланцюжком. Боєприпаси завантажували в північнокорейських портах, після чого контейнеровозами відправляли на російський Далекий Схід у порт Дунай, розташований у Приморському краї. Далі контейнери зі зброєю перевантажували на залізничні склади і відправляли вглиб РФ – на склади, звідки боєприпаси розподілялися між військовими частинами і доставлялися на фронт.

Аналітики змогли відстежити десятки таких поставок за допомогою супутникових знімків і даних про переміщення суден. За їхніми підрахунками, з осені 2023 року було зафіксовано щонайменше кілька десятків рейсів, під час яких перевозилися тисячі контейнерів з боєприпасами. Експерти вважають, що загальний обсяг поставок з серпня 2023 року може сягати мільйонів артилерійських снарядів. Серед них – боєприпаси калібру 122 мм і 152 мм, які активно використовуються російською артилерією.

За оцінками розслідувачів, в окремі періоди значна частина снарядів, що застосовуються російською армією на фронті, могла мати північнокорейське походження. При цьому поставки з Північної Кореї допомогли Москві компенсувати недостатню кількість власних боєприпасів, що виникла в результаті інтенсивних бойових дій та обмежувальних заходів, спричинених санкціями.

За два з половиною роки чотири російські судна здійснили щонайменше 112 рейсів до КНДР. Вони могли поставити від 8 до 11 млн боєприпасів для російської армії. Основним портом став південнокорейський Пусан. З 2023 року судна виконали понад 100 рейсів до цього порту.

Співпраця між Москвою та Пхеньяном розширилася на тлі міжнародної ізоляції обох країн. Росія отримує необхідне озброєння та боєприпаси, тоді як КНДР може розраховувати на економічну підтримку, паливо та доступ до військових технологій. Така взаємодія викликає занепокоєння у західних країн, оскільки поставки зброї порушують міжнародні санкції, введені проти режиму КНДР.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що північнокорейські військові, які беруть участь у війні Росії проти України, набувають досвіду сучасних бойових дій, який згодом можуть використати після повернення до себе в країну.

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua