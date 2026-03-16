Британський премʼєр анонсував зустріч із Зеленським

Стармер наголосив, що Росія не має отримати додаткову вигоду від війни на Близькому Сході

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський найближчим часом проведуть зустріч. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави британського уряду.

Стармер наголосив, що підтримує контакт із лідерами країн Перської затоки, Європи та інших регіонів. Зокрема, сьогодні, 16 березня, вранці він зустрівся з прем'єром Канади Марком Карні.

«Найближчим часом у мене запланована зустріч із президентом Зеленським, оскільки вкрай важливо, щоб ми, як і раніше, приділяли пріоритетну увагу підтримці України. Ми не можемо допустити, щоб війна в Перській затоці обернулася несподіваною вигодою для Путіна», – каже він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову, головною темою якої стала критична ситуація на Близькому Сході. Лідери наголосили на необхідності негайного відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

Раніше Німеччина, Велика Британія та Франція заявили, що домовилися співпрацювати зі Сполученими Штатами та іншими регіональними союзниками у відповідь на ракетні атаки Ірану по всьому Близькому Сходу, опублікувавши спільну заяву, в якій засудили дії Тегерана.

До слова, Велика Британія погодилася надати Сполученим Штатам доступ до своїх військових баз для здійснення оборонних ударів по іранських ракетних об’єктах.