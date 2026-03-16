Євросоюз знає, як захистити Ормузьку протоку: подробиці

У Брюсселі готують заходи для стабільності в Ормузькій протоці

Європейський Союз активізував обговорення нових стратегій для захисту Ормузької протоки, яка є критично важливим маршрутом для світового експорту нафти та газу. Так, головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що Євросоюз вивчає варіанти захисту протоки, інформує «Главком».

Кая Каллас заявила, що в інтересах Європейського Союзу – зберегти Ормузьку протоку відкритою.

«У наших інтересах залишати Ормузьку протоку відкритою. Ось чому ми також обговорюємо, що ми можемо зробити з боку Євросоюзу. Ми підтримували зв’язок зі США на багатьох рівнях, але, звичайно, ситуація дуже нестабільна», заявила Каллас.

При цьому Каллас зазначила, що вона обговорює з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем спільний план убезпечення судноплавства. За її словами, ця місія могла б стати аналогом Чорноморської зернової ініціативи між Туреччиною, Росією, Україною та ООН, яка дозволяє безпечно експортувати український урожай попри війну.

Каллас також зазначила, що міністри закордонних справ Євросоюзу розглянуть можливість зміни мандату двох поточних військово-морських місій з охорони, що підтримуються ЄС – операцій «Аспід» та «Аталанта», щоб вони могли допомогти відкрити Ормузьку протоку.

«Якщо держави-члени нічого не роблять з цим, то, звичайно, це їхнє рішення, але ми повинні обговорити, щоб показати, що ми допомагаємо зберегти Ормузьку протоку відкритою», – сказав Каллас.

Зазначимо, Ормузька протока є одним із ключових енергетичних маршрутів світу. Через неї транспортується приблизно п’ята частина світових поставок нафти.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Ормузька протока залишається відкритою для більшості країн світу, однак обмеження діють для суден США та Ізраїлю. За словами глави іранської дипломатії, проходити через протоку можуть усі держави, окрім тих, які, за словами Тегерана, беруть участь у нападі на Іран.

Раніше повідомлялось, що Іран не має наміру закривати Ормузьку протоку, однак залишає за собою право убезпечити цей ключовий морський маршрут.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що низка країн може направити військові кораблі до району Ормузької протоки, щоб забезпечити безпечне судноплавство на тлі загрози її блокування Іраном.