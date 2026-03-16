Іран атакував найбільший нафтовий порт ОАЕ

Унаслідок атаки виникла масштабна пожежа, а операції з перевалки нафти були тимчасово призупинені,

Іран вдарив дронами по ключовому нафтовому порту Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC та Reuters.

Як відомо, Порт Фуджейра вважається одним із найбільших у світі центрів зберігання та бункерування нафти – другим за значенням після Сингапуру. Він розташований за межами Ормузької протоки, в акваторії Оманської затоки. Завдяки цьому порт має стратегічне значення для світової енергетики, адже дозволяє експортувати нафту в обхід ключового морського маршруту.

Як пише BBC, міжнародний аеропорт Дубая зазнав чергових атак дронів. У понеділок, 16 березня, після пожежі, яка спалахнула неподалік летовища внаслідок «інциденту, пов’язаного з дроном», польоти в аеропорту Дубая тимчасово призупинили.

Міністерство оборони ОАЕ заявило, що системи протиповітряної оборони країни перехопили шість балістичних ракет і 21 безпілотник. За даними відомства, від початку війни між США, Ізраїлем та Іраном Тегеран випустив по території ОАЕ понад 1,9 тис. ракет і безпілотників.

Удар безпілотника став уже третім інцидентом поблизу міжнародного аеропорту Дубая з початку конфлікту. Через це частину рейсів затримали, а деякі взагалі скасували.

Через війну на Близькому Сході 3 березня 2026 року іранські безпілотники або уламки збитого дрона влучили в нафтову зону Фуджейра, спричинивши пожежу на терміналі зберігання. Влада ОАЕ заявила, що займання виникло через уламки перехопленого БпЛА; постраждалих не було, але термінал «Вопак» і пов’язаний нафтопереробний завод тимчасово призупинили роботу.

4 березня повідомлялося про вибух на нафтовому танкері біля узбережжя Шарджа – судно, яке пов’язують із США, отримало пошкодження від невідомого снаряда або дрона. Вже 9 березня в нафтовій зоні Фуджейри також стався новий інцидент: удар безпілотника або його уламків спричинив пожежу на резервуарах із нафтовими продуктами, після чого кілька терміналів тимчасово зупинили завантаження, а бункерні операції обмежили, що призвело до дефіциту морського палива в регіоні.

Нагадаємо, союзники Сполучених Штатів очікують, що конфлікт на Близькому Сході, пов’язаний із військовою операцією США та Ізраїлю проти Ірану, може затягнутися на кілька місяців і завершитися не раніше вересня.

До слова, ізраїльська авіація вночі 16 березня завдала удару по літаку в аеропорту Тегерана, яким користувався верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. Внаслідок атаки борт було знищено.