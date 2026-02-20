Верховний суд США визнав мита Трампа незаконними

Раніше глава Білого дому стверджував, що мита є важливою частиною його здатності укладати мирні угоди

Феміда дійшла висновку, що американський президент порушив федеральний закон, запроваджуючи мита проти інших країн

Верховний суд США постановив, що американський президент Дональд Трамп порушив федеральний закон, коли в односторонньому порядку ввів радикальні мита проти багатьох країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Зазначається, що суд більшістю голосів дійшов висновку, що мита перевищують закон. Надзвичайні повноваження, на які намагався покластися Трамп, за словами суду, «не відповідають вимогам».

«Президент заявляє про надзвичайні повноваження одноосібно вводити мита необмеженого розміру, тривалості та обсягу. З огляду на широту, історію та конституційний контекст цих заявлених повноважень, він повинен визначити чітку авторизацію Конгресу для їх здійснення», – заявив голова Верховного суду Джон Робертс.

Під час обговорення справи судді висловили сумніви про законність мит, які Трамп ввів, посилаючись на закон 1977 року, призначений для використання під час надзвичайних ситуацій національного масштабу. Адміністрація Трампа оскаржувала рішення нижчих судів про те, що він перевищив свої повноваження.

Трамп застосував закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, щоб ввести так звані взаємні мита на товари, що імпортуються з майже усіх торговельних партнерів США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп погрожував підвищити мита для кількох європейських союзників. Тарифи пов’язані з відмовою продати Гренландію Сполученим Штатам.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про підвищення імпортних мит для Південної Кореї з 15% до 25%.

Як повідомлялося, новий звіт Федерального резервного банку Нью-Йорка підтвердив прогнози економістів: основний фінансовий тягар від торговельних мит Дональда Трампа лягає не на іноземних експортерів, а на американський бізнес та споживачів. Саме вони сплатили майже 90% усіх імпортних зборів за 2025 рік.