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Британська розвідка вказала на ознаку підготовки РФ до тривалої війни

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Британська розвідка вказала на ознаку підготовки РФ до тривалої війни
Путін підписав закон, який прирівнює електронні повістки до паперових
фото з відкритих джерел

Росіян призиватимуть на війну за допомогою електронних повісток

Запровадження електронних повісток і створення реєстру військовозобов’язаних вказує на те, що Росія очікує довготривалої війни, розв’язаної нею проти України. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії у Twitter .

Як зазначається, 11 квітня Держдума РФ ухвалила закон про створення єдиного реєстру осіб, які підлягають призову на військову службу. Ключовим наслідком цього заходу є те, що в майбутньому влада зможе вручати повістки в електронному вигляді, а не поштою, що усуває одну перешкоду, яка раніше дозволяла деяким ухилятися від призову.

Британська розвідка прогнозує, що тепер російська влада каратиме ухилянтів, автоматично обмежуючи права на працевлаштування та обмежуючи поїздки за кордон.

Повідомляється, що заходи набудуть чинності пізніше цього року. При цьому вони безпосередньо не вказують на якусь велику нову хвилю примусової мобілізації. Зараз Росія приділяє першочергову увагу набору додаткових добровольців.

«Цей захід, швидше за все, є частиною довгострокового підходу до надання особового складу, оскільки Росія очікує затяжного конфлікту в Україні», – зазначають у міноборони Британії.

Британська розвідка вказала на ознаку підготовки РФ до тривалої війни фото 1

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов, у межах якого з 1 квітня по 15 липня до армії має вступити 147 тисяч росіян.

Також Путін підписав закон, який прирівнює електронні повістки до паперових, запроваджує створення реєстру військовозобов'язаних та закриває кордони для ухилянтів.

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Теги: окупанти британська розвідка мобілізація росія війна

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