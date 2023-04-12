Електронні повістки – це план «Б»: до чого насправді готується Кремль

Нова хвиля мобілізації в Росії зіткнеться з проблемами, яких не було минулої осені

Держдума Росії 11 квітня ухвалила законопроєкт про електронні повістки у військкомат для військовозобов’язаних. Згідно з документом, повістки військовозобов’язаним надсилатимуть у письмовій формі і дублюватимуть – в електронній. Підтримані Держдумою інші новації дуже нагадують активну підготовку до загальної мобілізації, хоч у Кремлі це й заперечують.

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Росіяни вже заявили, що Кремль просто хоче зробити життя ухилянтів нестерпним.

«У них недостатньо ресурсів, щоб ловити ухилянтів і щоб їх карати, немає стільки прокурорів і немає стільки суддів у Російській Федерації. Тому вони зайняли принципово іншу позицію: вони намагаються зробити нормальне життя ухилянта неможливим, щоб він не міг нормально реалізовувати свої права, у тому числі конституційні, як, наприклад, займатися підприємницькою діяльністю, і щоб будь-яка інформація про будь-які його дії через лікарні, Пенсійний фонд , фонд соціального страхування завжди стікалася у військкомат і будь-якої миті можна було цього ухилянта схопити», – повідомляють російські юристи.

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Але головне завдання – це змусити ухилянта самого здатися та прийти до рук військової влади. Ось у чому основний зміст поправок.

Експерт Міжнародного інституту демократій, екскомандир 2-ї роти 24-го батальйону «Айдар» Євген Дикий зізнався, що ці рішення російської влади його дуже порадували.

«Ми чудово розуміємо, що задіяно так званий план «Б». Минулого року путінський режим відмовився від амбітних планів «Великого наступу» протягом осені-зими. З черговим походом на Київ, ударами з Білорусі тощо. Він обмежився масованим наступом виключно на Донеччині. Тому що найвище військово-політичне керівництво країни-агресора тверезо оцінило, що це єдине, на що вони здатні з наявними силами та засобами. Але тоді ж було запущено план «Б». Суть якого – провести навесні-2023 нову хвилю мобілізації, приблизно, порівняну з тією, що була проведена восени-2022. Тобто набрати 200-300 тисяч людей. За літо прогнати їх через хоч якесь навчання. А восени спробувати піти ва-банк. У такий собі «останній і рішучий бій», – коментує Дикий.

Нова хвиля мобілізації точно зіткнеться із проблемами, яких не було минулої осені, прогнозує експерт. Тоді достатньо було вручити повістку. І більшість тих, хто її отримав, йшов служити-воювати. Однак тепер влада вирішила закривати кордони для потенційного «гарматного м'яса», запроваджувати купу санкцій проти тих, хто не з'явиться на порядку денному. А це означає, пояснює Євген Дикий, що навіть у цьому забитому суспільстві з'являється активне небажання їхати воювати до України.

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Масове рекрутування російських чоловіків призведе до дуже високого росту нестачі робочих рук у виробництві, пише український журналіст Ростислав Демчук. Після масової мобілізації, яка торкнулася 300 тис. працездатних чоловіків і викликала втечу за кордон ще понад мільйон російських громадян, мінекономрозвитку зафіксувало скорочення робочої сили в Росії від 600 до 800 тис. осіб.

«Після того, як Держдума РФ ухвалила закон про електронні повістки, серед населення почалася божевільна паніка – тікають хто-куди і як може». – наголосив Демчук.

Щоб вирішити проблему, за словами Путіна, можна використати «кадровий потенціал регіонів», де зберігається високий рівень безробіття, а також запроваджувати технології «ощадливого виробництва» з автоматизацією робочих процесів. Проте це навряд захистить путінський режим від краху війни в Україні та зростання масового невдоволення в Росії.

Нагадаємо, що Держдума РФ остаточно ухвалила закон про єдиний реєстр військовозобов’язаних. Передбачається заборона на виїзд з країни громадянам, які отримали повістку, до їх візиту до військкомату.

До слова, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов, в рамках якого з 1 квітня по 15 липня до армії має вступити 147 тисяч росіян.