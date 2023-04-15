Путін затвердив електронні повістки та закрив кордони для ухилянтів

У РФ буде створено цифровий реєстр військового обліку, у якому зберігатимуться особисті дані військовозобов'язаного

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який прирівнює електронні повістки до паперових, запроваджує створення реєстру військовозобов'язаних та закриває кордони для ухилянтів. Про це повідомляє «Meduza».

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Закон передбачає створення цифрового реєстру військового обліку, вести який мають військові комісаріати. У ньому зберігатимуться особисті дані військовозобов'язаного, як-от місце проживання та перебування, місце роботи, відомості про стан здоров'я тощо.

Міністерство внутрішніх справ, федеральна податкова служба, суди, медичні організації, навчальні заклади та інші відомства й організації зобов’язані передавати відомості до реєстру.

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Відтепер військкомати зможуть надсилати повістки рекомендованими листами за місцем проживання або в електронному вигляді в особистий кабінет на «Держпослугах». Повістка вважатиметься отриманою одразу після її розміщення в особистому кабінеті.

Після вручення електронної повістки військовозобов'язаному забороняється виїзд із країни доти, доки він не з'явиться до військкомату.

Крім того, ухилянта можуть позбавити права керувати автомобілем, реєструвати нерухомість і брати кредити.

Нагадаємо, що 11 квітня Держдума Росії ухвалила законопроєкт про електронні повістки у військкомат для військовозобов’язаних.

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Як повідомлялося, Держдума РФ остаточно ухвалила закон про єдиний реєстр військовозобов’язаних. Передбачається заборона на виїзд з країни громадянам, які отримали повістку, до їх візиту до військкомату.

До слова, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов, у межах якого з 1 квітня по 15 липня до армії має вступити 147 тисяч росіян.