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Путін затвердив електронні повістки та закрив кордони для ухилянтів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Путін затвердив електронні повістки та закрив кордони для ухилянтів
Відтепер військкомати зможуть надсилати росіянам повістки в електронному вигляді
фото з відкритих джерел

У РФ буде створено цифровий реєстр військового обліку, у якому зберігатимуться особисті дані військовозобов'язаного

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який прирівнює електронні повістки до паперових, запроваджує створення реєстру військовозобов'язаних та закриває кордони для ухилянтів. Про це повідомляє «Meduza».

Закон передбачає створення цифрового реєстру військового обліку, вести який мають військові комісаріати. У ньому зберігатимуться особисті дані військовозобов'язаного, як-от місце проживання та перебування, місце роботи, відомості про стан здоров'я тощо.

Міністерство внутрішніх справ, федеральна податкова служба, суди, медичні організації, навчальні заклади та інші відомства й організації зобов’язані передавати відомості до реєстру.

Відтепер військкомати зможуть надсилати повістки рекомендованими листами за місцем проживання або в електронному вигляді в особистий кабінет на «Держпослугах». Повістка вважатиметься отриманою одразу після її розміщення в особистому кабінеті.

Після вручення електронної повістки військовозобов'язаному забороняється виїзд із країни доти, доки він не з'явиться до військкомату.

Крім того, ухилянта можуть позбавити права керувати автомобілем, реєструвати нерухомість і брати кредити.

Нагадаємо, що 11 квітня Держдума Росії ухвалила законопроєкт про електронні повістки у військкомат для військовозобов’язаних. 

Як повідомлялося, Держдума РФ остаточно ухвалила закон про єдиний реєстр військовозобов’язаних. Передбачається заборона на виїзд з країни громадянам, які отримали повістку, до їх візиту до військкомату. 

До слова, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов, у межах якого з 1 квітня по 15 липня до армії має вступити 147 тисяч росіян.

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Теги: путін повістка росія мобілізація

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