Вибори в Британії: оприлюднено попередні результати

Консервативна партія втрачає здобуту на дострокових виборах у 2019 році більшість у парламенті

На дострокових виборах у Великій Британії, що відбулися 4 липня, лейбористи перемагають Консервативну партію, яка перебувала при владі в країні з 2010 року. Про це свідчать дані екзит-полу, який проводила компанія Ipsos UK для Sky News, BBC та ITV News.

Екзитпол прогнозує опозиційній Лейбористській партії 410 місць у парламенті, що дасть їм більшість у 170 місць. Консервативна партія натомість отримає лише 131 місце, втративши здобуту на дострокових виборах у 2019 році більшість у 365 мандатів.

фото: Sky News/скріншот

На треьому місці, за даними екзитполу, опинилась Ліберально-демократична партія з 61 мандатом. Євроскептична партія Reform UK Найджела Фараджа може отримати 13 мандатів.

Шотландська національна партія, згідно з екзитполом, опускається до 10 мандатів, а «Зелені» можуть розраховувати на два місця в Палаті громад. Ще 19 мандатів отримають дрібніші політсили та незалежні політики.

Остаточні результати можуть бути відомі вже вранці в п'ятницю, 5 липня. Новим прем'єром Сполученого Королівства, з високою ймовірністю, стане лідер Лейбористської партії Кір Стармер, який матиме абсолютну більшість в Палаті громад.

Нагадаємо, у Сполученому Королівстві 4 липня розпочалося голосування на дострокових виборах, які, як прогнозують, призведуть до переходу влади до лейбористів після 14 років перебування при владі Консервативної партії.

Раніше повідомлялося, що британці, згідно з результатами опитувань, опублікованих Politico, змінять чинний уряд на виборах 4 липня, і замість консерватора Ріші Сунака новим прем'єр-міністром стане лейборист Кір Стармер.

Підтримка чинного уряду та прем'єр-міністра напередодні виборів у Великій Британії перебувала на мінімальному рівні. Так, згідно з результатами останнього опитування, представленими Міжнародною маркетингово-дослідною компанією Ipsos, майже 80% британських виборців хотіли зміни уряду на виборах. Така одностайність британців зафіксована вперше за останні 45 років.