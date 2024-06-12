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Вірменія виходить з Організації договору про колективну безпеку? МЗС дало роз'яснення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Вірменія виходить з Організації договору про колективну безпеку? МЗС дало роз'яснення
Міністр закордонних справ Вірменії заявив, що Пашинян не анонсував вихід з Організації договору про колективну безпеку
фото з відкритих джерел

Очільник вірменського МЗС заявив, що слова Пашиняна про вихід з Організації договору про колективну безпеку було сприйнято неправильно

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не заявляв, що країна вийде з Організації договору про колективну безпеку. Про це повідомив міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян, пише News.am.

«Він (Пашинян – «Главком») сказав, що ми вирішимо, коли вийдемо (з ОДКБ – «Главком»), але назад не повернемося. Це і було сказано, не менше, не більше. Якщо хтось стверджує, що прем'єр-міністр заявив, що Вірменія виходить з Організації договору про колективну безпеку, то він помиляється. Це дуже легко довести», – сказав глава МЗС.

Раніше премʼєр-міністр Нікол Пашинян пообіцяв вийти з Організації договору про колективну безпеку.

Один з опозиційних депутатів запитав Пашиняна, чому Вірменія критикує ОДКБ, однак не виходить з нього. На що Пашинян відповів, що Вірменія досі вирішує, коли потрібно ухвалити подібне рішення.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сказав, що остаточне рішення країни щодо участі в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) буде залежати від того, чи там пояснять, у чому бачать свою «зону відповідальності» у Вірменії.

Також Вірменія вже ігнорувала саміт ОДКБ. Влада Вірменії вже неодноразово виказувала свою незадоволеність відсутністю ефективної підтримки ОДКБ в рамках міжнародної співпраці її країн-членів.

Як повідомлялося, Пашинян засумнівався в ефективності ОДКБ і російських миротворців у Карабасі. За його словами, системи безпеки і союзники, на яких Вірменія покладалася протягом багатьох років, показали вразливість його країни.

До слова, Вірменія не братиме участь у фінансуванні діяльності Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) – військово-політичного блоку, який де-факто очолює Росія.

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Теги: МЗС Нікол Пашинян Вірменія ОДКБ прем’єр-міністр

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