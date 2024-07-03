Україна отримала $2,2 млрд від МВФ

Гроші від МВФ допоможуть уряду профінансувати критичні видатки бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків та учителів

Україна отримала транш у розмірі $2,2 млрд від Міжнародного валютного фонду, схвалений 28 червня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем'єра, перерахована сума допоможе уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків та учителів.

Шмигаль зазначив, що це частина коштів, передбачених програмою механізму розширеного фінансування обсягом $16 млрд.

«Для їх отримання Україна виконала важливу домашню роботу та успішно пройшла четвертий перегляд програми – вперше у наших двосторонніх відносинах з МВФ», – зазначив він.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд затвердив виділення Україні траншу розміром у $2,2 млрд, які спрямують на підтримку державного бюджету.

Нагадаємо, у травні Україна та МВФ на рівні експертів домовилися про четвертий перегляд програми Механізму розширеного фінансування обсягом $15,6 млрд. За словами Шмигаля, Україна виконала всі кількісні критерії та структурні маяки до четвертого перегляду, тож Україна отримає $2,2 млрд, після затвердження Виконавчою радою МВФ.

Раніше директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва повідомила, що Україні потрібно $42 млрд бюджетної підтримки цього року, оскільки вона продовжує боротися проти РФ.

До слова, у серпні спливає термін боргових канікул для України за єврооблігаціями. Утримувачі єврооблігацій збираються вимагати виплат від України і недосягнення нової угоди може загрожувати дефолтом за цими зобов’язаннями.