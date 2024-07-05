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Вибори у Британії: хто з політиків залишається в парламенті

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Вибори у Британії: хто з політиків залишається в парламенті
Лідер лейбористів Кір Стармер офіційно переміг у своєму виборчому окрузі Холборн та Сент-Панкрас
фото: AP

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак визнав, що Лейбористська партія перемогла на виборах

Лейбористська партія офіційно отримала достатньо місць, щоб отримати більшість у британському парламенті. Партія отримала 326 із 650 місць станом на 5 ранку п’ятниці, що означає, що лідер Кір Стармер стане прем’єр-міністром Великої Британії. Про це пише Associated Press.

Повідомляється, що лідер лейбористів Кір Стармер офіційно переміг у своєму виборчому окрузі Холборн та Сент-Панкрас (центр Лондона).

Лідер лейбористів Кір Стармер стане прем'єр-міністром Великої Британії
Лідер лейбористів Кір Стармер стане прем'єр-міністром Великої Британії
фото: AP

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак зберіг своє місце в парламенті, набравши 47,5 відсотка голосів у своєму виборчому окрузі Річмонд і Норталлертон на півночі Англії. Він також визнав, що Лейбористська партія перемогла на виборах.

Ріші Сунак зберігає своє місце в парламенті
Ріші Сунак зберігає своє місце в парламенті
фото: AP

Колишній лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін зберіг своє місце в північному Лондоні, але цього разу як незалежний кандидат.

Корбін, який був відсторонений від Лейбористської партії після суперечки щодо антисемітизму, вирішив балотуватися як незалежний кандидат у виборчому окрузі Іслінгтон-Норт, який він представляє з 1983 року. Він виграв місце з перевагою майже в 7 тис. голосів над своїм опонентом від Лейбористської партії. На останніх виборах Корбін отримав більше ніж 26 тис. голосів.

Джеремі Корбін балотувався як незалежний кандидат
Джеремі Корбін балотувався як незалежний кандидат
фото: AP

На адресу Корбіна регулярно лунали звинувачення щодо його лояльності до путінської Росії та імовірних зв’язків із РФ. Незадовго до виборів у 2019 році він опублікував закриті документи уряду Британії, у витоку яких знайшли російський слід. Тодішній прем’єр Борис Джонсон відкрито звинувачував Корбіна у підтримці Путіна. А в 2022 році Джеремі Корбін закликав західні країни припинити озброювати Україну. 

Найджел Фарадж, лідер ультраправої партії Reform UK, обраний до парламенту, вигравши у приморському містечку Клактон-он-Сі. Йому вдалося стати депутатом із восьмої спроби після семи невдалих спроб обрання.

Найджел Фарадж став депутатом із восьмої спроби
Найджел Фарадж став депутатом із восьмої спроби
фото: AP

Найджел Фарадж у світі найбільше відомий тим, що багато років голосно агітував за вихід Великої Британії з ЄС. У 2016 році британці з невеликою перевагою проголосували на референдумі за брекзит, як стало прийнято називати цей процес. 31 січня 2020 року Британія вийшла з ЄС. Опитування показують, що в наступні роки багато прихильників цього рішення пошкодували про це.

Фарадж в останні дні зробив низку скандальних заяв про Путіна та Україну, зокрема про те, що це нібито Захід спровокував повномасштабне російське вторгнення, або що Україні слід подумати про мирні переговори з Росією, щоб не втратити всіх молодих чоловіків.

Водночас британський міністр оборони Грант Шаппс втратив своє місце в парламенті, ставши найвищим членом кабінету міністрів від консерваторів, який зазнав поразки. Шаппс зазнав поразки від лейбориста Ендрю Левіна у виборчому окрузі Велвін Гетфілд на півдні Англії. Левін набрав 19 877 голосів проти 16 078 у Шаппса.

Міністр оборони Британії Грант Шаппс втратив місце в парламенті
Міністр оборони Британії Грант Шаппс втратив місце в парламенті
фото: AP

55-річного колишнього бізнесмена Шаппса вважали одним із найкращих медіакомунікаторів серед консерваторів, часто залучаючи його після скандалів або для захисту уряду в незручні моменти, наприклад під час пандемії Covid-19. Він також був непохитним у своїй підтримці України.

Нагадаємо, на дострокових виборах у Великій Британії, що відбулися 4 липня, лейбористи перемагають Консервативну партію, яка перебувала при владі в країні з 2010 року. Про це свідчать дані екзит-полу, який проводила компанія Ipsos UK для Sky News, BBC та ITV News.

Екзитпол прогнозує опозиційній Лейбористській партії 410 місць у парламенті, що дасть їм більшість у 170 місць. Консервативна партія натомість отримає лише 131 місце, втративши здобуту на дострокових виборах у 2019 році більшість у 365 мандатів.

Раніше повідомлялося, що британці, згідно з результатами опитувань, опублікованих Politico, змінять чинний уряд на виборах 4 липня, і замість консерватора Ріші Сунака новим прем'єр-міністром стане лейборист Кір Стармер

До слова, підтримка чинного уряду та прем'єр-міністра напередодні виборів у Великій Британії перебувала на мінімальному рівні

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Теги: міністр партії Велика Британія влада Ріші Сунак

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