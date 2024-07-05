Вибори у Британії: хто з політиків залишається в парламенті
Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак визнав, що Лейбористська партія перемогла на виборах
Лейбористська партія офіційно отримала достатньо місць, щоб отримати більшість у британському парламенті. Партія отримала 326 із 650 місць станом на 5 ранку п’ятниці, що означає, що лідер Кір Стармер стане прем’єр-міністром Великої Британії. Про це пише Associated Press.
Повідомляється, що лідер лейбористів Кір Стармер офіційно переміг у своєму виборчому окрузі Холборн та Сент-Панкрас (центр Лондона).
Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак зберіг своє місце в парламенті, набравши 47,5 відсотка голосів у своєму виборчому окрузі Річмонд і Норталлертон на півночі Англії. Він також визнав, що Лейбористська партія перемогла на виборах.
Колишній лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін зберіг своє місце в північному Лондоні, але цього разу як незалежний кандидат.
Корбін, який був відсторонений від Лейбористської партії після суперечки щодо антисемітизму, вирішив балотуватися як незалежний кандидат у виборчому окрузі Іслінгтон-Норт, який він представляє з 1983 року. Він виграв місце з перевагою майже в 7 тис. голосів над своїм опонентом від Лейбористської партії. На останніх виборах Корбін отримав більше ніж 26 тис. голосів.
На адресу Корбіна регулярно лунали звинувачення щодо його лояльності до путінської Росії та імовірних зв’язків із РФ. Незадовго до виборів у 2019 році він опублікував закриті документи уряду Британії, у витоку яких знайшли російський слід. Тодішній прем’єр Борис Джонсон відкрито звинувачував Корбіна у підтримці Путіна. А в 2022 році Джеремі Корбін закликав західні країни припинити озброювати Україну.
Найджел Фарадж, лідер ультраправої партії Reform UK, обраний до парламенту, вигравши у приморському містечку Клактон-он-Сі. Йому вдалося стати депутатом із восьмої спроби після семи невдалих спроб обрання.
Найджел Фарадж у світі найбільше відомий тим, що багато років голосно агітував за вихід Великої Британії з ЄС. У 2016 році британці з невеликою перевагою проголосували на референдумі за брекзит, як стало прийнято називати цей процес. 31 січня 2020 року Британія вийшла з ЄС. Опитування показують, що в наступні роки багато прихильників цього рішення пошкодували про це.
Фарадж в останні дні зробив низку скандальних заяв про Путіна та Україну, зокрема про те, що це нібито Захід спровокував повномасштабне російське вторгнення, або що Україні слід подумати про мирні переговори з Росією, щоб не втратити всіх молодих чоловіків.
Водночас британський міністр оборони Грант Шаппс втратив своє місце в парламенті, ставши найвищим членом кабінету міністрів від консерваторів, який зазнав поразки. Шаппс зазнав поразки від лейбориста Ендрю Левіна у виборчому окрузі Велвін Гетфілд на півдні Англії. Левін набрав 19 877 голосів проти 16 078 у Шаппса.
55-річного колишнього бізнесмена Шаппса вважали одним із найкращих медіакомунікаторів серед консерваторів, часто залучаючи його після скандалів або для захисту уряду в незручні моменти, наприклад під час пандемії Covid-19. Він також був непохитним у своїй підтримці України.
Нагадаємо, на дострокових виборах у Великій Британії, що відбулися 4 липня, лейбористи перемагають Консервативну партію, яка перебувала при владі в країні з 2010 року. Про це свідчать дані екзит-полу, який проводила компанія Ipsos UK для Sky News, BBC та ITV News.
Екзитпол прогнозує опозиційній Лейбористській партії 410 місць у парламенті, що дасть їм більшість у 170 місць. Консервативна партія натомість отримає лише 131 місце, втративши здобуту на дострокових виборах у 2019 році більшість у 365 мандатів.
Раніше повідомлялося, що британці, згідно з результатами опитувань, опублікованих Politico, змінять чинний уряд на виборах 4 липня, і замість консерватора Ріші Сунака новим прем'єр-міністром стане лейборист Кір Стармер.
До слова, підтримка чинного уряду та прем'єр-міністра напередодні виборів у Великій Британії перебувала на мінімальному рівні.
Коментарі — 0