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Бундестаг вигадав оригінальний метод, щоб знизити стрес у працівників

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Бундестаг вигадав оригінальний метод, щоб знизити стрес у працівників
У бундестазі вірять, що йога може допомогти працівникам
фото із відкритих джерел

Співробітники адміністрації бундестагу зможуть регулярно займатися йогою та пілатесом

У Німеччині адміністрація бундестагу планує впровадити курси з йоги та пілатесу для співробітників, щоб знизити рівень стресу на робочому місці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Bild.

Журналісти з'ясували, що відділ закупівель німецького парламенту вже оголосив тендер на залучення кваліфікованих інструкторів. «Відділ закупівель бундестагу офіційно шукає інструкторів з йоги та пілатесу! Мета – знизити стрес, підвищити рівень розслаблення  у співробітників адміністрації бундестагу», – йдеться в оголошенні.

Згідно з умовами закупівлі, передбачається, що з лютого 2026 року по січень 2030 року співробітники адміністрації бундестагу зможуть регулярно займатися йогою та пілатесом у спеціально обладнаному залі однієї з будівель парламенту. У програмі курсу – дихальні вправи (пранаями), фізичні пози (асани) та зміцнення глибоких м'язів.

В адміністрації уточнили, що участі депутатів та їхніх помічників у програмі не передбачено. Проєкт призначений винятково для персоналу апарату бундестагу. Його мета – формування стійких навичок управління стресом та профілактика негативних наслідків для здоров'я. Точна вартість контракту для бюджету поки що невідома, проте, як уточнюється, під час тендеру перевага буде віддана найбільш економічно вигідній пропозиції. Для самих співробітників ціна за курс із 15 занять становитиме €30.

До слова, Німеччина створить найсильнішу армію в Європі. Німецькому уряду наприкінці серпня буде презентовано законопроєкт, який передбачає щорічний набір до армії на добровільній основі до 40 тис. підлітків до 2031 року. 

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Теги: спорт Німеччина депутат стрес

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