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Перша іноземна компанія випробувала свою техніку в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Перша іноземна компанія випробувала свою техніку в Україні
Під час тестування команда Diehl змогла перевірити свою технологію в умовах, наближених до бойових
фото: Михайло Федоров / Telegram

Німецька компанія, відома системами ППО Iris-T, протестувала свій наземний роботизований комплекс у межах платформи Test in Ukraine від Brave1

Німецький оборонний виробник Diehl випробував в Україні свій наземний роботизований комплекс. Це перша іноземна компанія, яка доєдналася до ініціативи Test in Ukraine від Brave1. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на першого віце-прем'єр-міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

«Нещодавно ми запустили Test in Ukraine та відкрили можливість для виробників світового масштабу тестувати свої розробки в бойових умовах. Унікальний досвід України допомагає створювати ефективні рішення, які здатні змінити ситуацію на полі бою. І міжнародні компанії вже випробовують свій потенціал на наших полігонах», – повідомив Федоров.

Зазначається, що німецька компанія, відома системами ППО Iris-T, протестувала свій наземний роботизований комплекс у межах платформи Test in Ukraine від Brave1. Перше випробування в межах платформи пройшло на базі тренінг-центру 3 штурмової бригади.

Під час тестування команда Diehl змогла перевірити свою технологію в умовах, наближених до бойових. Компанія отримала зворотний зв’язок від військових, які системно працюють з НРК, а також чіткі рекомендації для адаптації комплексу до вимог фронту.

Diehl Defense – німецький виробник зброї. Компанія в основному виробляє ракети та боєприпаси. У 2022 році компанія за сприяння уряду Німеччини передала свої системи ППО Iris-T SLM на озброєння Україні. Також у травні 2025 року Міністерство оборони України підписало контракт на суму 2,2 млрд євро з німецькою компанією Diehl на виробництво систем Iris-T і ракет до них.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров презентував платформу Test in Ukraine на базі кластера Brave1, яка дозволить іноземним компаніям тестувати свої зразки зброї в Україні. Очікується, що платформа Test in Ukraine дозволить іноземним виробникам дронів, наземних роботів, РЕБ і рішень на базі штучного інтелекту – офіційно тестувати свою продукцію в Україні. Компанії зможуть особисто брати участь у випробуваннях, щоб одразу вносити зміни. Або ж в іншому випадку, передаватимуть свій продукт Brave1, щоб команда кластера самостійно його протестувала.

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Теги: зброя Україна Німеччина

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