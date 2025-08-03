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У Німеччині втретє за тиждень збої у роботі залізниці: все через підпали

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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У Німеччині втретє за тиждень збої у роботі залізниці: все через підпали
фото: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

Підпали вже класифіковані як умисні

У Німеччині поблизу міста Гоенмельзен у східній федеральній землі Саксонія-Ангальт виявлено вже третій підпал кабелю на залізничній лінії. Про це з посиланням на німецький концерн Deutsche Bahn повідомляє DW, передає «Главком».

Про інцидент з підпалом кабелів стало відомо у суботу, 2 серпня. Як зазначили в поліції, ця пожежа теж була умисним підпалом. Залізничне сполучення землі Північний Рейн-Вестфалія (NRW) було відновлено, однак розслідування інциденту триває. На ділянку NRW припадає від 700 до 800 міжміських рейсів на день, багато з яких було скасовано.

Так, у четвер стало відомо, що пожежа пошкодила кабелі у кабельному каналі поблизу Дюссельдорфа. Машиніст поїзда помітив дим і підняв тривогу. Другий випадок пошкодження було виявлено під час огляду ділянки в п'ятницю приблизно за два кілометри від місця попередньої пожежі.

Нагадаємо, в акваторії Балтійського моря виникають перебої з GPS-сигналом. Польща пов’язує це з ворожими діями Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на слова віцепрем’єр-міністра – міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша під час пресконференції на військовій авіабазі Латково.

«Ми фіксуємо ці (з GPS-сигналом – «Главком») перебої. Їх також фіксують над Балтійським морем наші союзники у країнах НАТО – як у країнах Балтії, так і в країнах Північної Європи, тому ми реагуємо. За нашими джерелами, ця діяльність пов’язана з Російською Федерацією, зокрема з її диверсійними діями», – зазначив Косіняк-Камиш.

До слова, Джеймс Аппатурай, заступник генерального секретаря НАТО з питань інновацій, гібридних загроз і кіберсистем, заявив про зростання активності гібридних атак Росії на країни Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LTR. У рамках міжнародного журналістського розслідування, організованого європейськими суспільними мовниками, Аппатурай поділився деталями, які викликають серйозне занепокоєння.

Водночас Служба безпеки України завершила розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт проти агента РФ, який здійснював диверсії на об’єктах Укрзалізниці у Вінницькій та Чернівецькій областях. Затриманому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

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Теги: Німеччина залізниця диверсія

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