Головна Техно Девайси
search button user button menu button

iPhone рекордно подорожчає через тарифи Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
iPhone рекордно подорожчає через тарифи Трампа
Найбільшими ринками збуту iPhone є США, Китай та Європа
фото з відкритих джерел

Більшість айфонів все ще виробляються в Китаї, який постраждав від 54% мит

Тарифи президента США Дональда Трампа можуть спричинити зростання цін на iPhone на 43%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Більшість айфонів все ще виробляються в Китаї, який постраждав від 54% мит. Якщо вони збережуться, Apple постане перед важким вибором: взяти на себе додаткові витрати або перекласти їх на покупців.

Після оголошення тарифів акції компанії впали більш ніж на 8%, що стало найгіршим днем з вересня 2020 року.

Apple продає понад 220 млн iPhone на рік, а найбільшими ринками збуту є США, Китай та Європа.

Найдешевша модель iPhone 16 була запущена в США за ціною $799 доларів, однак вартість смартфона може зрости до $1142, згідно з розрахунками аналітиків Rosenblatt Securities. Водночас iPhone 16 Pro Max з 6,9-дюймовим дисплеєм і 1 терабайтом пам'яті, який зараз продається за ціною $1599, може коштувати майже $2,3 тис.

Зазначається, що стагнація попиту може створити додатковий тиск на прибуток Apple, особливо якщо витрати зростуть через тарифи. Фондовий аналітик CFRA Research Анджело Зіно вважає, що компанії буде важко перекладати на споживачів від 5% до 10% вартості.

Навіть після перенесення частини виробництва до В'єтнаму та Індії, більшість iPhone все ще виробляється в Китаї, і ці країни також не оминули тарифи: у В'єтнамі вони становлять 46%, а в Індії – 26%.

Потенційно різке підвищення цін може знизити попит на смартфон і дати південнокорейській Samsung Electronics перевагу, оскільки в азіатській країні діють нижчі тарифи, ніж у Китаї.

Нагадаємо, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари, назвавши цей день «днем економічної незалежності». У список також потрапила Україна, для неї буде встановлена 10% мита на експорт товарів до США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав країни, які постраждали від нових торгівельних мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа, утриматися від будь-яких відповідних дій. В ефірі Fox News Бессент повторив меседж у ще простішій формі: «Не мстіть. Якщо ви помститесь, буде ескалація». 

Тим часом демократка Ненсі Пелосі зазначила, що нові мита спричинять хаос у економіці Сполучених Штатів і завдадуть шкоди американським родинам.

За розрахунками Інституту німецької економіки в Кельні, мита президента США Дональда Трампа можуть обійтися Німеччині у 200 млрд євро. Таких втрат країна може зазнати за чотири роки. Тим часом міністр економіки Німеччини Роберт Габек показав проєкт заходів у відповідь на нові американські мита.

До слова, міністерка економіки Юлія Свириденко назвала нові мита для України від президента США Дональда Трампа «не критичними».

Читайте також:

Теги: Apple тарифи Samsung Китай США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Максимум, чого вартий саме цей текст угоди – передачі його американській юридичній фірмі на розбір по молекулах
Угода про копалини. Чому це не біда і не трагедія
1 квiтня, 09:20
Волтц (ліворуч) та Гегсет потрапили у гучний скандал у США
Скандал із витоком даних може коштувати посад Волтцу та Гегсету – Times
25 березня, 13:39
США не будуть повертати Франції один із своїх символів
Французький депутат закликав США повернути Статую Свободи: реакція Білого дому
18 березня, 09:01
Вбивство президента Кеннеді досі є загадковим
США розсекретять ще 2 тис. документів про вбивство колишнього президента
17 березня, 08:24
Венс: Ілон Маск сказав, що іноді ти щось робиш, робиш помилку, а потім виправляєш її
Венс заявив, що Маск допустив помилки під час роботи над DOGE
15 березня, 07:13
Трамп заявляв, що запросив президента України знову зустрітися у Білому домі
Росіяни зроблять усе, аби посварити нас з американцями – Зеленський
12 березня, 15:10
За словами президента, план буде готовий незабаром
Україна готує план перших кроків для наближення миру
5 березня, 18:03
Сенатор Джеф Мерклі з українським прапором
Демократи підтримали Україну під час виступу Трампа в Конгресі (відео)
5 березня, 17:28
США отримають нові тарифи від Китаю
Китай запроваджує додаткові тарифи на сільгосппродукцію із США
4 березня, 08:42

Девайси

iPhone рекордно подорожчає через тарифи Трампа
iPhone рекордно подорожчає через тарифи Трампа
Україна отримала від Польщі 5 тис. терміналів Starlink
Україна отримала від Польщі 5 тис. терміналів Starlink
У застосунку Monobank стався збій
У застосунку Monobank стався збій
Робот урятував трьох поранених, які місяць перебували в оточенні. Як працює нова розробка
Робот урятував трьох поранених, які місяць перебували в оточенні. Як працює нова розробка
Працює без двигунів: створено інноваційного робота, що схожий на собаку
Працює без двигунів: створено інноваційного робота, що схожий на собаку
Розроблено ядерну батарею, здатну працювати століттями без підзарядки
Розроблено ядерну батарею, здатну працювати століттями без підзарядки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 квітня: ситуація на фронті
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 квітня 2025
39K
У Німеччині тисяча поліцейських ловила одного з найвпливовіших російських злочинців (фото)
37K
Гендиректор «Укрпошти» пояснив, чому під час війни виплачує премію собі і своїй команді
16K
Новий глава КМВА поставив Кличку незручне питання про... Ліну Костенко
9873
Росія забрала життя Віталія Куцепала у Кривому Розі: кадр, що облетів світ

Новини

2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua