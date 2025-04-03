iPhone рекордно подорожчає через тарифи Трампа

Більшість айфонів все ще виробляються в Китаї, який постраждав від 54% мит

Тарифи президента США Дональда Трампа можуть спричинити зростання цін на iPhone на 43%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Більшість айфонів все ще виробляються в Китаї, який постраждав від 54% мит. Якщо вони збережуться, Apple постане перед важким вибором: взяти на себе додаткові витрати або перекласти їх на покупців.

Після оголошення тарифів акції компанії впали більш ніж на 8%, що стало найгіршим днем з вересня 2020 року.

Apple продає понад 220 млн iPhone на рік, а найбільшими ринками збуту є США, Китай та Європа.

Найдешевша модель iPhone 16 була запущена в США за ціною $799 доларів, однак вартість смартфона може зрости до $1142, згідно з розрахунками аналітиків Rosenblatt Securities. Водночас iPhone 16 Pro Max з 6,9-дюймовим дисплеєм і 1 терабайтом пам'яті, який зараз продається за ціною $1599, може коштувати майже $2,3 тис.

Зазначається, що стагнація попиту може створити додатковий тиск на прибуток Apple, особливо якщо витрати зростуть через тарифи. Фондовий аналітик CFRA Research Анджело Зіно вважає, що компанії буде важко перекладати на споживачів від 5% до 10% вартості.

Навіть після перенесення частини виробництва до В'єтнаму та Індії, більшість iPhone все ще виробляється в Китаї, і ці країни також не оминули тарифи: у В'єтнамі вони становлять 46%, а в Індії – 26%.

Потенційно різке підвищення цін може знизити попит на смартфон і дати південнокорейській Samsung Electronics перевагу, оскільки в азіатській країні діють нижчі тарифи, ніж у Китаї.

Нагадаємо, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари, назвавши цей день «днем економічної незалежності». У список також потрапила Україна, для неї буде встановлена 10% мита на експорт товарів до США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав країни, які постраждали від нових торгівельних мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа, утриматися від будь-яких відповідних дій. В ефірі Fox News Бессент повторив меседж у ще простішій формі: «Не мстіть. Якщо ви помститесь, буде ескалація».

Тим часом демократка Ненсі Пелосі зазначила, що нові мита спричинять хаос у економіці Сполучених Штатів і завдадуть шкоди американським родинам.

За розрахунками Інституту німецької економіки в Кельні, мита президента США Дональда Трампа можуть обійтися Німеччині у 200 млрд євро. Таких втрат країна може зазнати за чотири роки. Тим часом міністр економіки Німеччини Роберт Габек показав проєкт заходів у відповідь на нові американські мита.

До слова, міністерка економіки Юлія Свириденко назвала нові мита для України від президента США Дональда Трампа «не критичними».