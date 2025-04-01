У Криму розвідка уразила російські катери (відео)

Дрони спецпідрозділу Prymarу продовжують знищувати техніку окупантів у Криму

Головне управління розвідки показало, як дрони спецпідрозділу Prymarу уразили десантні катери 02510 БК-16 та «Раптор», а також зенітно-ракетний комплекс «ТОР-М2» в окупованому Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ГУР.

Розвідники оприлюднили кадри бойової роботи.

«Дрони воїнів спецпідрозділу ГУР Prymarу майстерно ухиляються від ворожих зенітних ракет та вражають десантні катери 02510 БК-16 та «Раптор». Згодом завдають удару і по зенітно-ракетному комплексу «ТОР-М2», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, Головне управління розвідки показало, як ударні дрони «Сич» нищать військові цілі окупантів. Тим часом на Херсонщині рух опору знищив вантажівку російської армії з комплексом радіоелектронної боротьби «Лорандит».

Раніше Служба безпеки України продемонструвала перший морський дрон, який був виготовлений завдяки масштабному волонтерському збору.

Як повідомлялося, Україна значно модернізувала морські дрони Sea Baby. Тепер вони стали швидшими та потужнішими.

До слова, українські розвідники за допомогою безпілотників продовжують нищити ворожу ППО на території тимчасово окупованого Криму. Дрони спецпідрозділу ГУР Prymarу продовжують бойову роботу над окупованим півостровом.