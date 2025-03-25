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Зеленський повідомив, чи є в новій угоді про копалини пункт щодо АЕС

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Зеленський повідомив, чи є в новій угоді про копалини пункт щодо АЕС
Зеленський уточнив, що питання атомних електростанцій в угоді немає
фото надане пресслужбою президента України

Раніше Трамп заявляв, що у контексті угоди про копалини йдуть розмови «про володіння електростанціями»

Сполучені Штати Америки запропонували Україні нову велику угоду щодо рідкісноземельних металів, але питання атомних електростанцій у ній немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

«Вчора команда брифувала мене з приводу нової угоди, як це виглядає зараз. Це велика повна угода бачення американської сторони, від кроків які були раніше. Рамкова угода, ви пам'ятаєте, а після рамкової угоди розробляється повна угода. Зараз американська сторона запропонувала нашій стороні одразу велику угоду, їх бачення», – сказав Зеленський.

За словами президента, деталей угоди у нього ще немає.

«Я попросив нормально розібратися з цією угодою, зробити роз'яснення всіх деталей і потім вже нам збиратися і розуміти що це вже серйозний документ. А такий документ буде напрацьовуватися сторонами, а після іти до парламенту щодо ратифікації», – зазначив він.

Водночас Зеленський уточнив, що питання атомних електростанцій в угоді немає.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа хоче підкоригувати умови угоди з офіційним Києвом щодо доступу американської сторони до українських корисних копалин. Про це повідомляє «Главком», посилаючись на Financial Times.

Йдеться, зокрема, до включення в розширену угоду також атомну електростанцію, що наразі перебуває під контролем російських окупантів. Назву видання не вказує, однак стає зрозуміло, що йдеться про Запорізьку АЕС.

До слова, угода між Україною та США не передбачає передання прав на користування надрами чи будь-яких прав власності. Про це повідомила міністерка юстиції України Ольга Стефанішина. За її словами, йдеться про розподіл надходжень до державного бюджету, частина з яких генерується у Фонд. Після підписання цієї угоди не настають жодні правові наслідки.

Також Зеленський заперечив, що напередодні обговорював із Дональдом Трампом можливість передати у власність США Запорізьку АЕС чи інші атомні електростанції. 

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Теги: Володимир Зеленський корисні копалини США

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