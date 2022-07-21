Візит Путіна до Ірану: мережа відреагувала кумедними жартами (фото)

Знімок зустрічі Путіна та Алі Хаменеї став джерелом мемів

Російський диктатор Володимир Путін 19 липня здійснив перший візит до далекого зарубіжжя від початку повномасштабної війни РФ проти України. Він відвідав Іран, де зустрівся з місцевим президентом Ібрагімом Раїсі, верховним лідером країни Алі Хаменеї і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Фото із зустрічі Путіна та Алі Хаменеї стало приводом для жартів у мережі. Усе тому, що політики сидять на значній відстані один від одного. Відтак, українці почали уявляти, кого можна було б поставити між ними. Місця вистачило і новому тимчасовому очільнику Служби безпеки України Василеві Малюку, і білоруському диктатору Олександрові Лукашенку, і навіть колишньому раднику міністра внутрішніх справ України Зорянові Шкіряку.

Раніше під час візиту до Ірану Путін відмовився від уже традиційних для нього посилених заходів карантину. Російський лідер відмовився від уже знаменитих довгих столів, які б тримали людей на відстані та не дотримувався соціальної дистанції під час заходів у Ірані.

Також соцмережі звернули увагу на яскраві емоції Володимира Путіна перед зустріччю з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Путіну довелося чекати на Ердогана. Російський диктатор нервував: хилитався зі сторони в сторону, а також мав яскраво виражену міміку.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 19 липня побував з візитом у Ірані. Путін висунув умову для розблокування експорту зерна з України.

Також нагадаємо, що раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що оточення президента Росії Володимира Путіна вже майже два роки сидить на карантині з постійною ізоляцією та медичними тестами.

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