Чи пустить Туреччина до НАТО Фінляндію та Швецію: прогноз посла

Туреччина не закриває двері НАТО перед Фінляндією і Швецію, а намагається вирішити власні безпекові питання. Ці країни зуміють домовитися між собою, упевнений посол України в Анкарі

Турецька влада блокуванням розширення НАТО на північ відстоює власні інтереси

Фінляндія і Швеція зуміють домовитися із Туреччиною та вступлять до НАТО. Про перспективи розширення НАТО на північ Європи розповів у інтерв’ю «Укрінформу» посол у Анкарі Василь Боднар.

За словами українського дипломата, Туреччина не є принциповим противником вступу цих двох країн до Північноатлантичного альянсу, але, разом з тим, використовує цю ситуацію для відстоювання своїх інтересів.

«В Анкарі вважають, що Туреччину довгий час намагалися відсунути в бік, зокрема, через запровадження санкцій і обмежень. Антизахідні настрої, які панують у турецькому суспільстві, не виникли з нізвідки, вони сформувалися на основі дій певних західних країн по відношенню до Туреччини», – пояснив Ердогана керівник українського диппредставництва у Турецькій республіці.

Боднар порівняв претензії Туреччини щодо курдів у Фінляндії та Швеції із толеруванням країнами Європи та світу українських сепаратистів. «Давайте поставимо себе на місце Туреччини. Як би ми реагували, коли б на території тієї чи іншої країни діяли так звані представництва псевдоутворень «ЛНР/ДНР» або були офіційно представлені відверті колаборанти», – пояснив дипломат.

Він нагадав, що Туреччина допомагає Україні у боротьбі із донбаськими колаборантами: «Нам вдалося за співпраці з турецькою стороною запобігти виступу артистки Лисиці, яка відверта сепаратистка, має паспорт «ДНР», 9 травня грала на «концертах» у зруйнованому та окупованому Росією Маріуполі».

Що ж до перспектив Фінляндії та Швеції, то Василь Боднар упевнений – ці країни домовляться із Туреччиною (яка «використає по максимуму свій потенціал впливу») і вступлять до НАТО.

Нагадаємо, що у травні Туреччина заблокувала початкове рішення НАТО опрацювати прохання Фінляндії та Швеції щодо їхнього приєднання до військового союзу.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган розкритикував західних союзників за нездатність поважати «чутливість» Анкари до тероризму та звинуватив Швецію та Фінляндію у відмові екстрадувати 30 людей, яких Туреччина звинувачує в тероризмі.

Пізніше керівник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу зажадав письмових гарантій від Фінляндії та Швеції перед тим, як погодитися на вступ цих країн до НАТО.