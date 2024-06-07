Associated Press: США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 225 млн дол

Згідно з новою директивою США, Україна може використовувати таку зброю для ударів через кордон з Росією, якщо там сили атакують або готуються до нападу

Зазначається, що до даного пакета мають увійти боєприпаси, які ЗСУ зможуть використовувати для ударів по загрозам всередині Росії для захисту міста Харкова

Сполучені Штати незабаром надішлють Україні новий пакет військової допомоги на 225 мільйонів доларів. Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що до даного пакета мають увійти боєприпаси, які ЗСУ зможуть використовувати для ударів по загрозам всередині Росії для захисту міста Харкова.

Новий пакет допомоги, імовірно, включатиме боєприпаси для високомобільної артилерійської ракетної системи Himars, а також мінометні системи та низку артилерійських снарядів.

«Згідно з новою директивою США, Україна може використовувати таку зброю для ударів через кордон з Росією, якщо там сили атакують або готуються до нападу. Ця зміна, однак, не змінює політику США, яка вимагає від України не використовувати надані США Atacms або ракети великої дальності та інші боєприпаси для нанесення наступальних ударів усередині Росії», – пише Associated Press.

Нагадаємо, 24 травня, Сполучені Штати виділили Україні нову партію допомоги на суму $275 млн. Зазначається, що в рамках військових поставок Києву будуть передані боєприпаси для реактивних систем залпового вогню Himars, артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм, та AT-4, протитанкові міни, комплекти хімічного, біологічного та радіаційного захисту, а також шоломи та бронежилети.

Раніше стало відомо, що країни «Великої сімки» ведуть обговорення на тему видачі Україні кредиту з подальшим погашенням за рахунок заблокованих активів Росії, заявила міністр фінансів США Джанет Єллен під час слухань у комітеті з асигнувань сенату. За її словами, такий підхід має значну підтримку серед членів G7.Як нагадала Джанет Єллен, на міжнародному майданчику Euroclear у Бельгії заморожено близько $204 млрд російських активів. Точну суму можливого кредиту Україні міністерка не розкрила.

До слова, під час щорічного саміту Альянсу у Вашингтоні НАТО планує передати Україні пакет безпекової допомоги. Про це повідомляє Defense News. За словами посла США в НАТО Джуліанни Сміт, на додаток до оголошення про пакет допомоги, близько 32 країн уклали ряд двосторонніх угод про підтримку України до саміту, з яких 13 вже завершені.

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