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Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
Жорж Далемані
фото з відкритих джерел

«Дуже важливо, щоб усі країни, де знаходяться заморожені активи РФ, розпочали процес використання цих активів для відновлення та оборони України»

У бельгійському депозитарії Euroclear зберігається близько 200 млрд євро заморожених російських активів. Дохід від них становить близько 3 млрд євро, які за згодою Бельгії буде спрямовано на військову та гуманітарну допомогу Україні. У світі є й інші банки, в яких зберігаються заморожені активи РФ, і дуже важливо, щоб ці країни також розпочали процес використання цих активів для відновлення та оборони України. Про це в коментарі Guildhall заявив депутат Палати представників парламенту Бельгії, голова співдружності України та Бельгії Жорж Далемані.

«Дуже хороша новина, як для України, так і для Бельгії – підписання безпекової угоди, яка діятиме протягом 10 років (28 травня Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо підписали двосторонню угоду про безпекову співпрацю, що передбачає, зокрема, надання Україні підтримки впродовж десятирічного терміну дії угоди – ред.) (...) Інше важливе питання полягає в тому, що дохід від заморожених активів (РФ – ред.), які оцінюються приблизно в 3 мільярди євро на рік, використовуватиметься для допомоги Україні – для військової підтримки, відбудови країни та гуманітарної допомоги. Це дуже важливий пункт у цій угоді», – зазначив бельгійський депутат.

«Переважна більшість російських заморожених активів знаходиться в Бельгії, у депозитарії Euroclear. Активи РФ там становлять близько 200 мільярдів євро. Але ми знаємо, що у світі є й інші банки – у Німеччині, в Японії, – але вони поки що не робили жодних заяв про те, що також готові використовувати ці заморожені активи. Дуже важливо, щоб усі країни, де знаходяться заморожені активи (Росії – ред.), розпочали процес використання цих активів для відновлення та оборони України», – резюмував Жорж Далемані.

Зазначимо, голова комітету з міжнародних відносин парламенту Естонії Марко Міхкельсон заявив, що наразі триває не тільки війна проти України, а й війна проти ЄС і Європа має зробити все, щоб Україна перемогла. Якщо не посилити підтримку України зараз, то на країни Заходу чекають трагічні наслідки.

Теги: депутат війна Європа Україна Бельгія

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