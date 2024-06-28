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ЗСУ атакували аеродром у Єйську: британська розвідка оцінили наслідки для РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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ЗСУ атакували аеродром у Єйську: британська розвідка оцінили наслідки для РФ
Україна атакувала аеродром стратегічної авіації Росії
фото: з відкритих джерел

РФ була обмежена в можливості використовувати свої значні сили швидкої реактивної та бомбардувальної авіації

Удари по російському аеродрому в Єйську, внаслідок яких було знищено 120 ворожих БПЛА, в короткостроковій перспективі призведуть до певного порушення здатності Росії використовувати дрони для ударів по цілях у глибині української території з цих баз. Про це йдеться у новому звіті міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих.

Як вказали у британській розвідці,  оскільки Україна успішно позбавила Росію можливості встановити контроль над українським повітряним простором, РФ була обмежена в можливості використовувати свої значні сили швидкої реактивної та бомбардувальної авіації. Щоб подолати цю перешкоду, Росія стала значною мірою залежати від широкого використання відносно недорогих безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Їх використовують для придушення української протиповітряної оборони і ударів по військових і цивільних цілях, які перебувають за межами досяжності артилерії.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Після атаки в районі аеродрому у Єйську спалахнула пожежа.

Також у ніч на 14 червня безпілотники масово атакували Ростовську область Росії. Безпілотники пошкодили російський аеродром. На опублікованих знімках видно сліди від пожежі та розбитий ангар.

Теги: росія британська розвідка аеродром

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