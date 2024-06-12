Україна отримає ще один комплекс Patriot, який зараз розміщений у Польщі

До України поїде система Patriot, яка нині перебуває у сусідній державі

Україна отримає ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot. Відповідне рішення ухвалив президент США Джо Байден. Про це пише видання The New York Times з посиланням на високопосадовців адміністрації Байдена та військових.

Повідомляється, що рішення було ухвалене минулого тижня після серії зустрічей на високому рівні та внутрішніх дебатів щодо того, як задовольнити нагальні потреби України в посилені протиповітряної оборони, при цьому не ставлячи під загрозу боєготовність США.

Зрештою було вирішено, що до України поїде система Patriot, яка нині перебуває в Польщі. Там ЗРК захищала ротаційні сили американських військ, які повернуться додому.

За словами офіційних осіб США, система може бути розгорнута на передовій в Україні уже в найближчі кілька днів. Це залежить від технічного обслуговування або модифікацій, яких вона потребує.

Patriot – найдорожча одинична система озброєнь, яку Сполучені Штати надали Україні, загальною вартістю близько 1,1 мільярда доларів: $400 млн за систему і $690 млн за ракети.

The New York Times зазначило, що Patriot є однією з найдефіцитніших систем озброєння в арсеналі США. Представники Пентагону відмовляються розголошувати їхню кількість, але один високопоставлений військовий чиновник сказав, що армія розгорнула лише 14 із них у Сполучених Штатах та по всьому світу. Американські союзники також мають Patriot, і дві з цих країн надіслали по парі в Україну, але офіційні особи США кажуть, що сподіваються, що європейські держави надішлють більше.

Нагадаємо, адміністрація США анонсувала запровадження цього тижня разом з іншими країнами G7 нового пакета санкцій проти російської воєнної машини та всіх, хто сприяє виробництву зброї в РФ. З відповідною заявою виступив у четвер під час онлайн-брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі,