Євросоюз створює сили швидкого реагування

Як зазначив польський міністр, європейська оборона – це «ідея, час якої настав»

За словами міністра закордонних справ Польщі, злиття армій держав ЄС в єдиний альянс «ніколи не відбудеться»

Європейський Союз створює власні сили швидкого реагування для виконання «конкретних завдань». Про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів в інтерв’ю грецькій газеті Kathimerini.

На запитання щодо того, чи згоден міністр з ідеєю президента Франції Емманюеля Макрона про зміцнення європейської оборони, він відповів, що злиття армій держав ЄС в єдиний альянс «ніколи не відбудеться».

«Проте ми перебуваємо в процесі формування європейського військового потенціалу, який називається силами швидкого реагування. Я називаю це Європейський легіон», – зазначив Сікорський.

Глава польського МЗС наголосив, що в той час, коли США сфокусовані на конкуренції з Китаєм, російський диктатор Володимир Путін визначив себе як ворога ЄС.

«Тож ми повинні взяти на себе більшу частку тягаря в обороні. Такі країни, як Польща та Греція роками витрачають значні відсотки свого валового внутрішнього продукту на оборону, тому ми маємо повноваження говорити про це. Європейська оборона – це ідея, час якої настав», – резюмував Сікорський.

Нагадаємо, Європейська зовнішньополітична служба підготувала проєкт рамкового документа про безпекові зобов’язання ЄС перед Україною. Так, у проєкті від 8 квітня перераховані зусилля ЄС, які передбачають політичну, військову та фінансову допомогу Києву.

До слова, Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн ЄС забезпечити Україну додатковими системами ППО Patriot.