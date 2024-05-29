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Політичині рокіровки у Нідерландах: стало відоме ім'я наступника прем'єра, який іде у НАТО

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Політичині рокіровки у Нідерландах: стало відоме ім'я наступника прем'єра, який іде у НАТО
Дік Шуф може очолити уряд Нідерландів
фото із відкритих джерел

Колишній глава розвідки Дік Шуф ​​може стати прем'єр-міністром Нідерландів

Новий уряд Нідерландів може очолити колишній глава розвідки країни Дік Шуф, його кандидатуру висунула коаліція партій. Про це пише Reuters.

«Я не пов'язаний з жодною партією, я не виступаю тут від імені PVV (праворадикальної Партії свободи, яка перемогла на виборах). Я хочу бути прем'єр-міністром усіх голландців», – сказав Шуф.

Те, що вибір ліг на нього, він назвав «сюрпризом» і для себе особисто, і для багатьох людей.

Агентство зазначає, що в нього фактично немає досвіду роботи ні в парламенті, ні в уряді, і він не має «міжнародного авторитету». 67-річний Шуф раніше очолював розвідувальну службу AIVD, агентство боротьби з тероризмом NCTV та імміграційну службу IND. Зараз він є високопосадовцем Міністерства юстиції та безпеки.

Раніше посаду глави уряду королівства обіймав 57-річний Марк Рютте. Він став прем'єром у 2010 році і очолював кабінет міністрів чотири терміни поспіль. Однак останній завершився раніше – влітку 2023-го Рютте вирішив піти у відставку через розбіжності щодо видачі притулків мігрантам. Він розглядається як кандидат на пост генсека НАТО - нинішній Єнс Столтенберг піде з посади восени.

До слова, Нідерланди, за сприяння інших країн-власників Patriot, хочуть зібрати і передати Україні систему Patriot у короткостроковій перспективі. Для цього Амстердам надасть основні компоненти з власних запасів і звернуться до європейських країн з проханням додати основні компоненти.  Нідерланди склали карту країн, які могли б надати запчастини та боєприпаси зі своїх запасів. Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен закликає ці країни взяти участь у проекті.

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Теги: коаліція міністр Нідерланди партії Єнс Столтенберг

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