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Блінкен повідомив, на чому зосередиться саміт НАТО

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Блінкен повідомив, на чому зосередиться саміт НАТО
За словами держсекретаря США, рішення майбутнього саміту НАТО сприятимуть успіху України
фото з відкритих джерел

Очікується, що до саміту НАТО близько двадцяти країн укладуть двосторонні безпекові угоди з Україною

Саміт НАТО, що відбудеться на початку липня у Вашингтоні, зосередиться на зміцненні перемоги України у довгостроковій перспективі. Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Держсекретар США зазначив, що українська стратегія, яку НАТО реалізовує індивідуально і колективно вже майже 2,5 роки, демонструє ефективні результати в забезпеченні того, що Україна може відбити російську агресію

«Пам'ятайте, що метою Путіна з першого дня було стерти Україну з мапи, покласти край її існуванню як незалежної країни, приєднати її до Росії. Це не вдалося. Але в майбутньому ми хочемо переконатися, що Україна досягла успіху, що вона міцно стоїть на власних ногах у військовому, економічному, демократичному плані, і це саме те, що ми допомагаємо Україні зробити. І це є ознакою успіху в майбутньому. Рішення, які будуть прийняті на саміті (НАТО – ред.), сприятимуть цим зусиллям, і більше буде сказано за кілька тижнів», – сказав Блінкен.

За його словами, зараз США працюють над тим, щоб прискорити прибуття американської допомоги на фронт в Україні. Він також висловив думку, що «це дуже ефективно з точки зору стабілізації лінії фронту і забезпечення того, щоб росіяни зупинили свій наступ», водночас додавши, що «найбільше значення має надзвичайна мужність і стійкість самих українців».

Глава Держдепартаменту також нагадав про підписану нещодавно Україною та США двосторонню безпекову угоду. За його словами, ця угода стала 17-ю після того, як президент Джо Байден оголосив про цю ініціативу під час саміту G7 рік тому.

«До саміту НАТО, ми очікуємо, що близько двадцяти, а можливо і більше, країн, підпишуть двосторонні безпекові угоди з Україною. Це чіткий доказ, що всі наші країни-партнери підтримують Україну в довгостроковій перспективі», – сказав Блінкен.

Нагадаємо, під час саміту НАТО у Вашингтоні Альянс не називатиме «жодних дат» щодо членства України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише «Голос Америки».

«Я очікую, що ми дійдемо згоди щодо формулювання, яке надішле чітке повідомлення про перспективи членства України, і про те, що Україна стане членом Альянсу», – пояснив генсек НАТО.

Як повідомлялося, лідери країн НАТО на саміті у Вашингтоні зосередяться на трьох ключових питаннях, пов'язаних з Україною. Водночас про членство в Альянсі йтися не буде.

Раніше міністри оборони країн НАТО схвалили «оперативний план розширення підтримки України». Він охоплює збільшення ролі Альянсу в постачанні зброї та навчанні українських військових.

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Теги: саміт НАТО Українська стратегія Ентоні Блінкен

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