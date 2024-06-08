НАТО планує створити нову посаду для спецпредставника в Україні

План, який буде представлений на саміті у липні, передбачає створення посади «старшого цивільного представника» НАТО в Україні

НАТО планує створити нову посаду спеціального представника в Україні, щоб посили свої довгострокові зобов'язання перед країною. Про це пише Foreign Policy.

«НАТО думає про призначення нового постійного посланника в Україні, який базуватиметься в Києві, оскільки Альянс прагне посилити свої довгострокові зобов'язання перед Україною на тлі війни з Росією», – пише видання.

План, який буде представлений у липні 2024 року на саміті НАТО у Вашингтоні, передбачає створення нової посади «старшого цивільного представника» НАТО в Україні.

Новий представник координуватиме підтримку України з боку Альянсу, зокрема потоки військової допомоги Києву від різних західних країн.

Як стверджують журналісти, призначення високопоставленого посланника також стало б політичним сигналом як для України, так і для Росії про прихильність Альянсу до боротьби Києва.

Низка західних чиновників позитивно оційнюють створення нової посади та вважають її, як частину більшого пакета підтримки України з боку НАТО. Зокрема, подібну думку висловила посол США при НАТО Джуліанна Сміт.

«Ми шукаємо шляхи інституціоналізації частини двосторонньої підтримки, яка надходить до України, і введення її в НАТО, щоб забезпечити більшу узгодженість цієї допомоги та адекватний розподіл тягаря між Альянсом у нашій колективній підтримці України», – сказала Джуліанна Сміт.

Водночас, є і альтернативні думки. Так, інші представники НАТО розглядають роль посланника як частину урізаного пакета допомоги, який не відповідає головній меті України, тобто, формальному приєднанню до Альянсу.

За словами одного з чиновників НАТО на умовах анонімності, створення посади посланника є частиною втішного призу, який намагаються створити.

«Це ще один приклад того, що ми робимо замість того, чого насправді хоче від нас Україна», – сказав чиновник.

Нагадаємо, лідери країн НАТО на саміті у Вашингтоні зосередяться на трьох ключових питаннях, пов'язаних із Україною. Водночас про членство в Альянсі йтися не буде.

Як повідомлялося, під час щорічного саміту Альянсу у Вашингтоні НАТО планує передати Україні пакет безпекової допомоги.