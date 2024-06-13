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Норвегія запускає власне виробництво танків Leopard 2

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Норвегія запускає власне виробництво танків Leopard 2
Норвегія озброюється танками Leopard 2
фото із відкритих джерел

Перші 37 власних танків Leopard 2 Норвегія збере до середини 2027 року

Норвегія відкриває власне виробництво танків Leopard 2, франко-німецький холдинг KNDS та норвезька компанія Ritek підписали угоду про організацію виробництва німецької техніки. Про це з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Норвегії пише Global Defense & Aerospace Post.

Норвезьке військове відомство минулого року замовило у німецького концерну Krauss-Maffei Wegmann 54 танки Leopard 2 з перспективою купівлі ще 18 машин. 

«Я хотів би привітати KNDS Deutschland та Ritek, які сьогодні підписали угоду, згідно з якою вперше в історії танки збиратимуться в Норвегії. 37 із 54 танків Leopard 2, які Норвегія замовила у німецької Krauss-Maffei Wegmann, будуть збирати на заводі Ritek у Левангері», –  заявив міністр оборони Норвегії Б'єрн Арільд Грам.

У планах Ritek не тільки збирати норвезькі Leopard, але й стати скандинавським хабом для обслуговування, ремонту та модернізації парку так званих Nordic Leopard. Після випуску норвезьких танків виробничу лінію планують підтримувати, щоб Ritek міг продовжувати виробництво танків для експорту в інші країни НАТО. Міністр Грам каже, що це позитивно як для розвитку економіки на місцевому рівні, так і для збільшення військової потужності Норвегії.

Потужності Ritek розташовані в центрі країни, поблизу важливих логістичних мереж  та в районі, де є доступ до спеціалізованої робочої сили, якої компанія потребуватиме в найближчі роки ще більше.

Раніше йшлось про те, що Норвегія замовила 54 танки Leopard 2A7NO для озброєння механізованої бригади відповідно до вимог НАТО. А ось від 18 танків новітньої версії Leopard 2A8 норвежці відмовилися, воліючи вкласти кошти в системи ППО та далекобійну артилерію. Рішення було ухвалено на основі вивчення досвіду війни в Україні.

Очікується, що всі 54 нові танки Норвегія отримає до середини 2027 року.

До слова, Міністерство закордонних справ Норвегії повідомило про виділення €240 млн для України на заходи з протиповітряної оборони. Про це стало відомо із сторінки МЗС Норвегії у соцмережі Х. Зазначається, що Норвегія виділить €240 млн на заходи з протиповітряної оборони для України. Сьогодні Німеччина підтвердила, що разом з Норвегією, Данією і Нідерландами профінансує повторну закупівлю системи Patriot, щоб 100 ракет Patriot могли бути швидко передані Україні. Норвегія виділить €125 млн на цю співпрацю.

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Теги: міністр Норвегія озброєння танки НАТО

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