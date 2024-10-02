У Туреччині встановили сонячну електростанцію на 3 млн панелей

Станція виробляє близько 3 млрд кВт*год електроенергії на рік

Нещодавно завершена сонячна електростанція Karapnar (KSPP) компанії Kalyon Holding є неймовірним досягненням у сфері відновлюваної енергетики як у Туреччині, так і на міжнародному рівні. З площею 1,35 ГВт ця установа є однією з найбільших сонячних електростанцій у світі, пише ecoticias.com.

Karapnar, побудована в посушливих регіонах центральної Анатолії, є прикладом перетворення екологічно неблагополучних земель на постачальників чистої енергії. Будівництво почалося в серпні 2020 року, і до березня 2023 року об'єкт зміг вийти на повну виробничу потужність. Сонячна електростанція (СЕС) включає близько 3,5 млн фотоелементів. KSPP використовує передову систему стеження за Сонцем по осі схід-захід для підвищення ефективності вироблення електроенергії на 15% порівняно з традиційними панелями з фіксованим кутом.

Ця СЕС виробляє близько 3 млрд кВт*год електроенергії на рік, чого достатньо, щоб забезпечити електроенергією ціле місто з населенням близько 2 млн осіб, що призводить до зростання використання сонячної енергії в Туреччині.

Джемаль Кальонджу, голова Kalyon Holding, заявив, що KSPP відіграє важливу роль у зниженні залежності Туреччини від імпортованих джерел енергії. Оскільки країна намагається підвищити свою енергетичну безпеку, такі ініціативи, як Karapnar, мають вирішальне значення.

Фейт Донмез, міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини, заявила, що країна стала третім за величиною виробником сонячних панелей у світі, нарівні з Китаєм і Камбоджею. Зі зростанням загальної потужності електроенергії в Туреччині до 104 ГВт, порівняно з 30 ГВт у 2002 році, капітал у розмірі близько 80 млрд доларів у сфері чистої енергетики, здебільшого від приватних компаній, призвів до цього зростання.

Очікується, що завдяки виробництву чистої енергії завод зменшить приблизно 1,7 мільйона тонн викидів вуглецю на рік. Цей внесок особливо важливий у рамках міжнародної зміни клімату, де зменшення вуглецевого сліду є важливою метою.