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Путін вперше прокоментував присутність підрозділів Північної Кореї на війні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Путін вперше прокоментував присутність підрозділів Північної Кореї на війні
Глава Кремля заявив, що Росія нібито не причетна до ескалації війни
фото з відкритих джерел

Російський диктатор відреагував на інформацію про супутникові знімки, які підтверджують присутність військових КНДР на території РФ

Російський диктатор Володимир Путін на підсумковій пресконференції саміту БРІКС прокоментував інформацію про присутність північнокорейських військових в Росії. Журналіст американської телекомпанії NBC запитав у диктатора про супутникові знімки, які показують присутність військових КНДР на російській території.

«Знімки... вони річ серйозна. Якщо є знімки – вони щось відображають», – відповів Путін.

На запитання, чи не ескалацією війни залучення військових з іншої країни, Путін вкотре заявив, що нібито не Росія почала війну проти України і звинуватив західні країни в ескалації, зокрема, що вони допомагають Україні воювати.

Путін наголосив, що Держдума ратифікувала договір про «всеосяжне стратегічне партнерство» з Північною Кореєю, підписаний Путіним у Пхеньяні влітку цього року. Документ передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти одного з його учасників. «Подивимося, як розвиватиметься цей процес», – каже Путін.

Нагадаємо, північнокорейські війська вже прибули в зону бойових дій. Зокрема, 23 жовтня 2024 року їхню появу було зафіксовано на Курщині.

Раніше Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Північна Корея вже відправила до Російської Федерації приблизно 3 тис. військових, щоб підтримувати російських окупантів у війні проти України.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

Джерела також повідомляють, що у розпорядженні Пхеньяна близько двох сотень підприємств, які працюють на потреби військово-промислового комплексу. Заводи виробляють усі необхідні види зброї та боєприпасів, за винятком винищувачів. При цьому обсяги виробництва оцінити практично неможливо через підвищену таємність. Крім того, частина військових заводів Північної Кореї знаходиться під землею.

До слова, російська Держдума ратифікувала Договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР. Одна з його статей передбачає взаємну військову допомогу.

Теги: росія путін БРІКС війна Північна Корея

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