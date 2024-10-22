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Сибіга отримав незвичайний подарунок від гендиректора компанії Baykar Makina (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Сибіга отримав незвичайний подарунок від гендиректора компанії Baykar Makina (фото)
Глава МЗС України отримав подарунок під час свого візиту до Туреччини
фото: МЗС України

Сибіга наголосив, що співпраця між Україною та Туреччиною є рушійною силою двосторонніх відносин

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга отримав від гендиректора турецької компанії Baykar Makina Халюка Байрактара подарунок – модель реактивного надзвукового БпЛА Kizilelma з українською символікою. Про це повідомляє МЗС.

«Сьогодні 972-й день повномасштабного російського вторгнення. Україна продовжує оборонятися. Ми вдячні турецьким партнерам за солідарність та допомогу. Потребуємо додаткової підтримки з боку всіх наших партнерів для подолання російської агресії та відновлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру», – заявив міністр.

Сибіга також закликав турецькі компанії активно інвестувати в розвиток українського оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, з 20 по 22 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснив візит до Туреччини. Там він провів перемовини з ключових питань українсько-турецької співпраці. У фокусі переговорів було розширення двосторонньої співпраці в політичній, економічній, оборонно-промисловій та культурно-гуманітарній сферах, свобода мореплавства та безпека у Чорному морі.

Як повідомлялося, президент Реджеп Таїп Ердоган прийняв у президентському комплексі міністра закордонних справ України Андрія Сибігу, який перебував з офіційним візитом у Туреччині. Зустріч була закритою для преси. Як згодом зазначила пресслужба українського МЗС, Сибіга спілкувався з Ердоганом про розвиток співпраці між Україною та Туреччиною, особливо в оборонній сфері.

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Теги: Туреччина Байрактар Україна МЗС Андрій Сибіга подарунок

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