Країни БРІКС не об'єдналися навколо війни Росії проти України

Країни БРІКС підтримують «відповідні» ініціативи щодо посередництва у війні

Декларація, ухвалена на саміті БРІКС, свідчить про те, що Росії не вдалося заручитися широкою міжнародною підтримкою або створити альтернативну систему безпеки. У документі війна Росії проти України згадується лише один раз. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначено у звіті, декларація закликає всіх підписантів дотримуватися принципів Статуту ООН, зокрема положення про повагу до територіальної цілісності. Також наголошується, що країни БРІКС підтримують «відповідні» ініціативи щодо посередництва, спрямовані на мирне врегулювання конфлікту через діалог і дипломатію.

Заява МЗС України підкреслює, що країни БРІКС не об'єдналися навколо війни Росії проти України, ймовірно, через їхню підтримку принципів Статуту ООН.

Служба зовнішньої розвідки України також дійшла висновку, що саміт БРІКС не призведе до міжнародної підтримки альтернативної системи, яку прагне створити Росія. Вона зазначила, що Індія, Об'єднані Арабські Емірати, Бразилія та Південна Африка виступили проти трансформації БРІКС в антиамериканську коаліцію.

Нагадаємо, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до російської Казані для участі в саміті. Міністерство закордонних справ України засудило цей факт.

Водночас заступник речника генсека ООН Фархан Гак зауважив, що поїздка Антоніу Гутерреша в Росію на зібрання лідерів БРІКС є «стандартною практикою».

Також у Казані на полях саміту БРІКС премʼєр Індії Нарендра Моді зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Індійський прем'єр заявив, що Нью-Делі готовий сприяти припиненню війни в Україні.

До слова, Сполучені Штати Америки не розглядають міжнародну організацію БРІКС як загрозу західним альянсам.