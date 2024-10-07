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Хто привітав Путіна з днем народження: список іноземних політиків

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Хто привітав Путіна з днем народження: список іноземних політиків
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян привітав диктатора Путіна з днем народження
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган привітав Путіна у телефонній розмові

Сьогодні, 7 жовтня, свій день народження відзначає російський диктатор Володимир Путін. Його привітали представники Туреччини, Вірменії, Республіки Сербської Боснії та Герцеговини та Білорусі. Про це повідомляють росЗМІ.

Як зазначають російські медіа, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган привітав Путіна у телефонній розмові. Однак самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно зробив це особисто, адже сьогодні прилетів до РФ.

Хто привітав Путіна з днем народження?

  1. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган;
  2. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян;
  3. Президент Республіки Сербської Боснії та Герцеговини Мілорад Додік;
  4. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Як відомо, 7 жовтня Путіну виповнюється 72 роки. Речник Путіна Дмитро Пєсков раніше заявляв, що в цей день «особливо святкового нічого не буде». 

Попри повідомлення Кремля, що нібито жодних святкувань не планується, російські пропагандисти вже називають ранкову атаку на Україну – «святковим феєрверком». Так, російська пропагандистка Юлія Вітязєва назвала атаку РФ на Київ та Хмельниччину – «салютом на честь Путіна».

До слова, за оновленими даними Генштабу, втрати серед російського особового складу станом на 7 жовтня склали близько 661 630 осіб. Таким чином, росіяни сьогодні святкують день народження людини, яка найбільше їх убила від часів Другої світової війни.

Минулого року спецслужбовці влаштували салют до Дня народження Путіна. Співробітники Служби безпеки та артилеристи Збройних сил України знешкодили ворожу вогнеметну систему«Солнцепьок», яка є «гордістю» російського військово-промислового комплексу. 

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Теги: день народження путін Боснія і Герцеговина Білорусь Олександр Лукашенко путінський режим Реджеп Таїп Ердоган Вірменія Нікол Пашинян росія Туреччина

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