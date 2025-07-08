Чоловік, який стріляв у Фіцо, дав незвичне пояснення своєму вчинку

Зловмисник виправдав торішню стрілянину по словацькому прем'єр-міністру

Поет Юрай Цінтула, який вчинив замах на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, на суді заявив, що стріляв у главу Кабміну тому, що той нібито «придушував культуру». Про це пише «Главком» із посиланням на Aktuálně.

«Бо душив культуру», – відповів зловмисник на запитання журналіста, чому той у травні 2024 року стріляв у прем'єра Словаччини. При вході до зали суду Цинтула крикнув: «Хай живе вільна культура».

Нагадаємо, 15 травня минулого року з 60-річним прем'єр-міністром Словаччини намагався розправитися 71-річний поет Юрай Цінтула. У словацькому місті Гандлова пролунало кілька пострілів біля місцевого Палацу культури, де відбувалося виїзне засідання уряду, коли прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо вийшов для спілкування з людьми. Нападник встиг п'ять разів натиснути на курок, три кулі потрапили до прем'єра, зокрема в живіт.Фіцо отримав поранення і після замаху перебував у тяжкому стані.

Фіцо екстрено госпіталізували та ввели в кому. Лікарі припускали, що він не виживе. Прем'єр мав дві операції, одна з яких тривала понад п'ять годин. Фіцо зміг повернутися до роботи лише у липні. Водночас Цінтулі загрожують звинувачення у теракті, за що йому загрожує довічне ув'язнення.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо доручив міністру закордонних справ Юраю Бланару просити відкладення голосування щодо нового пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. Фіцо наполягає, щоб питання російського газу було вирішено до того, як ЄС розглядатиме подальші обмежувальні заходи.