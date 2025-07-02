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Третій фестиваль «Протасів яр» пам’яті Романа Ратушного у Києві: програма заходів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Третій фестиваль «Протасів яр» пам’яті Романа Ратушного у Києві: програма заходів
Фестиваль відбудеться 4-6 липня на галявині Протасового Яру 
фото: Фестиваль «Протасів Яр»/Facebook

Третій фестиваль «Протасів яр» пройде під гаслом «Щоб жить – ні в кого права не питаюсь»

4-6 липня в Києві пройде третій фестиваль «Протасів Яр» пам’яті громадського активіста і розвідника 93-ї бригади «Холодний яр» Романа Ратушного. Головною локацією заходу традиційно стане галявина Протасового Яру. Вечірні події 5 і 6 липня проходитимуть в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на організаторів фестивалю

Програма фестивалю

П’ятниця, 4 липня – перший день фестивалю 

У відкритті фестивалю візьмуть участь: мати Романа та Василя Ратушних Світлана Поваляєва, Юлія Бартле, Дмитро Лазуткін, Катерина Калитко, Григорій Баран, Євгенія Закревська, Масі Найєм. Модераторка: Тетяна Власова.

Під час відкриття фестивалю відбудеться презентація меморіального художнього репортажу імені Романа та Василя «Ратушні. Легенда про Лицаря та Друїда».  

14:30–15:00

Виступ гурту «GG ГуляйГород»

На гадявині «Протасового Яру» дуначиме фольк в електронному супроводі. «Це буде справжнє енергетичне занурення. Без пафосу — просто потужна музика, яка розкриває нашу суть», – обіцяють організатори.

15:00–16:00

Дискусія: «Культура як спільнодія»

Модераторка: Мирослава Барчук. Учасники: Анатолій Дементій, Адам Харлампович, Віталій Ковальов, Таня Пилипчук

16:15–17:00

Невгамовна Пчілка. Історії сміливих ініціатив

Модераторка: Наталя Соколенко. Спікерка: Богдана Романцова

17:00–18:00

Розмова: «Локальні громади під час війни»

Модераторка: Лариса Денисенко. Учасники: Оксана Михалевич, Галина Іванова, Міла Тарадайко, Артем Зінченко

18:15–19:30

Військові та цивільні: історії про порозуміння

Модераторка: Оля Корнюшина. Учасники: Масі Найєм, Олег Гуковський, Костянтин Ульянов (Вальде), Богдана Левицька

19:45–20:45

Гурт «Чистий Четвер». Марʼян Пиріг та Єлизавета Мазур

20:45-21:45

Про-зорі

Музичне занурення на межі голосу й тиші. Уляна Горбачевська, Марко Свіжінський, John

Локація: Галявина «Протасового Яру» (вул. Солом’янська, 40-А, нижче заправки)

Програма фестивалю «Протасів Яр»
Програма фестивалю «Протасів Яр»
інфографіка організаторів заходу
Програма фестивалю «Протасів Яр»
Програма фестивалю «Протасів Яр»
інфографіка організаторів заходу

5 липня – День памʼяті. День народження Романа.

09:30–12:30

Такмед: навчання з домедичної допомоги. Проводять Beemed

13:00–16:00

Крим і киримли

  • Інжирівські читання сучасної прози та поезії про Крим
  • Дискусія: «Від чужого до свого. Як культура відновлює зв’язки між українцями та кримськими татарами»

Спікери: Наріман Алієв, Алевтина Кахідзе, Емінє Зіятдінова, Богдан Логвиненко. Модератор: Алім Алієв

  • Виступ кримськотатарського фольк-ансамблю
  • Плов і кава від Кримського Дому та Кримського Фронту

16:15–17:15

Дискусія: «Памʼять як спільне зусилля»

Учасники: Лєра Лауда, Ґандзя Морозова, Інна Крупник, Антоніна Люлька, Вахтанг Кіпіані. Модераторка – Тетяна Трощинська

17:30–18:30

CRINK: як автократії підривають демократії зсередини

(країни CRINK – China, Russia, Iran, North Korea)

Модератор – Артур Харитонов. Учасники: Агія Загребельська, Павло Клімкін, Оксана Мороз

18:30–19:15

Виступ Aziza Eskender (Локація: Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України (вул. Клінічна, 25))

 20:00–21:30

Вистава сюрприз від Ірми Вітовської

Локація: Галявина «Протасового Яру» нижче заправки (вул. Солом’янська, 40-А)

Програма фестивалю «Протасів Яр»
Програма фестивалю «Протасів Яр»
інфографіка організаторів заходу
Програма фестивалю «Протасів Яр»
Програма фестивалю «Протасів Яр»
інфографіка організаторів заходу

6 липня – фінальний день фестивалю

Локація: галявина «Протасового яру» нижче заправки (вул. Солом’янська, 40-А):

12:00–14:00

Літературні відвідини Байкового

Літературний маршрут пам’яті з Ростиславом Семківим

14:30–15:00

Контурні карти памʼяті – презентація книги, присвяченої Вікторії Амеліній

Спікерка – Марічка Паплаускайте

15:00–16:15

Після темряви: стійкість українського спротиву – лекція

Учасники: Дмитро Козацький, Олександра Матвійчук, Йосиф Зісельс. Модераторка – Дарка Гірна

16:30–17:30

Корейська громада України: від депортації до сьогодення – панельна дискусія

Учасники: Ігор Лім, Ярослава Дьо, Олена Цой, Марія Нам. Модератор – Артур Харитонов.

Локація Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України (вул. Клінічна, 25):

18:00–19:30

Поетично-музичні читання пам’яті Василя Ратушного

Читають: Олена Максименко, Ярина Чорногуз, Єва Тур, Олена Гусейнова, Катерина Калитко, Світлана Поваляєва, Марина Пономаренко, Василь Мулік, Ліза Жарікова, Ганна  Осадко, Дмитро Лазуткін, Людмила Горова, Ігор Мітров, Тетяна Власова, Юлія Мусаковська та Ірина Цілик. Музика – Орест Криса

20:00–21:00

Виступ українського інді-рок-гурту Vivienne Mort.

Програма фестивалю «Протасів Яр»
Програма фестивалю «Протасів Яр»
інфографіка організаторів заходу
Програма фестивалю «Протасів Яр»
Програма фестивалю «Протасів Яр»
інфографіка організаторів заходу

5 та 6 липня на галявині Протасу також діятиме дитяча програма.

Третій фестиваль «Протасів яр» пройде під гаслом «Щоб жить – ні в кого права не питаюсь» (цитата з вірша Павла Тичини). Основна мета заходу залишається незмінною – популяризація сучасного і традиційного мистецтва, української історії, правозахисних ініціатив і вшанування пам’яті Романа Ратушного, справа якого триває й після його загибелі, зазначають органызатори. 

Нагадаємо, активіст Роман Ратушний загинув на війні у червні 2022 року. Він брав участь у бою з російськими окупантами під Ізюмом Харківської області. Обидва брати були учасниками Революції Гідності. 

Роман Ратушний – відомий активіст та борець за збереження історичної та культурної спадщини свого рідного міста – Києва, та України в цілому, засновник та голова ГО «Захистимо Протасів Яр». Його смерть вразила багатьох українців. Більшість із них не знали хлопця особисто – лише через соцмережі, але всі писали одинакові слова: «ми втратили друга».

Роман Ратушний
Роман Ратушний
фото з соцмереж

Його брат Василь Ратушний загинув 27 лютого 2025 вночі на бойовому виїзді від прямого прильоту FPV-дрона. Він був пілотом БпЛА «птахів Мадяра».

Роман (на передньому плані) та Василь (на задньому) Ратушні, їхній батько Тарас та мати Світлана Поваляєва
Роман (на передньому плані) та Василь (на задньому) Ратушні, їхній батько Тарас та мати Світлана Поваляєва
фото з соцмереж

У мирному житті Василь будував будинок, майстерно грав на альт-саксофоні та фортепіано, малював, виготовляв ножі, які дарував матері до дня народження, створював репліки зброї вікінгів і навіть власноруч робив меблі.

Матір’ю хлопців є письменниця Світлана Поваляєва.

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Теги: Київ культура фестиваль

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