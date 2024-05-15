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Замах на словацького прем'єра Фіцо: усе, що відомо про нападника

Ірина Міллер
glavcom.ua
Замах на словацького прем'єра Фіцо: усе, що відомо про нападника
Затримання нападника на Роберта Фіцо
фото з відкритих джерел

 Ймовірний підозрюваний у замаху на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо є прихильником опозиційної партії «Прогресивна Словаччина» 

Сьогодні, 15 травня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зазнав поранення внаслідок стрілянини після засідання уряду у словацькому місті Гандлова. Ймовірного нападника затримала поліція.

Повідомляється, що ймовірний підозрюваний у замаху на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо – 71-річний письменник і прихильник опозиційної партії «Прогресивна Словаччина» Юрай Цинтула. Він стріляв з легально придбаного короткоствольного пістолета.

Ймовірний підозрюваний у замаху на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо
Ймовірний підозрюваний у замаху на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо
фото з відкритих джерел

Раніше словацькі ЗМІ повідомили, що нападник родом із міста Левіце.

Що відомо про Цинтулу

За даними видання, Цинтула – письменник і поет, один із засновників Літературного клубу DÚHA. Він видав кілька поетичних збірок. У 2016 році  працював у приватній охоронній службі.

ЗМІ повідомили, що Цинтула відкрито висловлював свою ненависть до Фіцо в соцмережах.

Aktuality.sk зв'язався з сином підозрюваного у стрілянині. Він шокований ситуацією, однак підтвердив, що у батька була законна зброя.

«Я абсолютно не знаю, що батько мав намір, що він планував, чому це сталося... Я вам так скажу - він за нього не голосував. Це все, що я можу про це сказати», – сказав син.

Чоловік запевнив, що його батько ніколи не говорив відкрито про напад або вбивство політика. Він також заперечив, що 71-річний чоловік був психіатричним хворим.

«Можливо, було якесь «коротке замикання», я не знаю, але не настільки, щоб мати справу з психіатром або подібними речами», – додав син підозрюваного у нападі. 

Російські пропагандисти вже встигли звинуватити Україну у цьому злочині, а решта ЗМІ, навіть так звані опозиційні, розповідаючи про замах, вказують на те, що Фіцо був противником військової допомоги Україні.

Нагадаємо, у середу, 15 травня, прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранили під час стрілянини у будівлі, де відбулося засідання уряду. 

Інцидент стався у місті Гандлова окрузі Пр'євідза. Постріли пролунали перед Будинком культури, де відбувалося засідання уряду, у момент, коли прем'єр вийшов до людей.

За словами свідків, які були на місці події, Фіцо підійшов до людей, які його вітали, після чого пролунало кілька пострілів. Потім Фіцо впав на землю.

Ймовірного нападника затримали поліцейські. Поліція оточила територію, у будівлі провели евакуацію.

Як повідомлялося, тисячі людей вийшли на вулиці столиці Словаччини Братислави, щоб висловити підтримку Україні та протест проти словацького уряду, який, на думку критиків, занадто зблизився з Росією.

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висміяв ініціативу, в межах якої словаки зібрали €4 млн для допомоги Україні, заявивши, що зібрані кошти нічого не змінять у воєнній ситуації.

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Теги: міністр Словаччина партії поліція письменник поранення

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