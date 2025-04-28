Чорноморський флот РФ виставив кораблі на аукціон: причина

Судна розмагнічування СР-541 та СР-939 у 2019 році

У Севастополі на аукціон виставили списане судно розмагнічування СР-541 у рамках вивільнення військового майна

За останні місяці Чорноморський флот Росії в анексованому Севастополі виставив на аукціон для подальшого розпилу на метал низку своїх кораблів, суден і катерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Крим.Реалії».

Що відомо про аукціон

У Севастополі на аукціон виставили списане судно розмагнічування СР-541 у рамках вивільнення військового майна. Раніше воно належало 2-й групі 205-го загону допоміжного флоту та базувалося в Південній бухті.

За даними електронного майданчика, переможець аукціону отримає понад 1112 тонн нерозробленого чорного і кольорового металобрухту (зокрема алюміній, мідь, бронзу і латунь). Початкова ціна – понад 14 млн рублів, крок торгів – 705 903 рублі. Учасники повинні мати ліцензію на заготівлю, зберігання та перероблення металобрухту.

У березні також виставили на продаж малий протичовновий корабель МПК-49 «Александровец» радянського проєкту 1124, який списали як змішаний брухт вагою понад 350 тонн. Початкова ціна – майже 14 млн рублів, крок аукціону — 5% від стартової вартості.

Ще раніше, у грудні, на торги потрапили протидиверсійний катер П-4077 і морський тральщик «Турбинист», які також призначено для розпилу на метал. Деякі об'єкти вже продано.

ТОВ «Авіавторресурс» із Підмосков’я виграло одразу кілька аукціонів. Компанія займається переробкою металів та утилізацією авіаційної техніки. Вона придбала МПК-49 «Александровец», тральщик «Турбинист» і катер П-4077.

На початку року також продали колишній ракетний катер Р-109, який служив у Чорноморському флоті з 1990 року. Переможцем стала московська компанія «Транслом», яка запропонувала за нього близько 2,2 млн рублів.

Сьогодні у складі Чорноморського флоту РФ залишаються чотири МПК проєкту 1124М «Альбатрос-М» – «Муромец», «Суздалец», «Касимов» і «Ейск», побудовані у 1982-1989 роках. Також два тральщики проєкту 266М – «Иван Голубец» і «Ковровец», побудовані в 1973 і 1974 роках відповідно.

Чому розбирають судна?

Видання зазначає, що кораблі, які сьогодні вважаються новими, через десятиліття старіють, інколи – безповоротно. Тому оновлення флоту – природний процес для військово-морських сил будь-якої країни: нові кораблі вводяться в експлуатацію, старі – списуються. Частину списаних суден іноді продають іншим державам, однак найчастіше їх відправляють на металобрухт.

Чорноморський флот Росії не є винятком. Раніше списання кораблів тут відбувалося раз на кілька років, після чого судна розбирали на метал. Втім, після початку повномасштабної війни проти України виведення кораблів зі складу ЧФ РФ почастішало.

Причин цього може бути кілька. Перша – природне зношення ресурсів суден і їхня нездатність виконувати бойові завдання. Друга – так званий «корабельний канібалізм», коли зняті з непрацездатних кораблів агрегати, озброєння і прилади використовують для ремонту діючих суден, особливо в умовах нестачі нових комплектуючих.

Перед продажем кораблі розбирають: з них знімають озброєння, обладнання, двигуни та автоматику, а також все, що може знадобитися для ремонту інших одиниць флоту. Ці роботи проводять у Севастопольській бухті, біля причалу «Вторчермета» в Інкермані.

До слова, 25 квітня Служба безпеки затримала та арештувала іноземне судно, яке допомагало росіянам викрадати українську агропродукцію з тимчасово окупованих регіонів України. Як встановило розслідування, арештоване судно входило до складу «тіньового» флоту Росії, який Кремль використовує для продажу у треті країни награбованого українського зерна.